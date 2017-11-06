Хроника 5 ноября: новый оффшорный скандал, расстрел авто в Харькове, техасская бойня

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В воскресенье, 5 ноября, международный консорциум журналистских расследований опубликовал материалы о деятельности оффшорных компаний в мире, в которых упоминаются 120 политиков, в том числе и украинских. В этот же день в Киеве сотни националистов пришли с протестом к Представительству ЕС, а в Техассе, в результате стрельбы в церкви погибли 26 человек и около 20 были ранены. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Новый оффшорный скандал

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), совместно с рядом международных СМИ опубликовали в воскресенье материалы о деятельности оффшорных компаний в мире, в которых упоминаются 120 политиков. В бумагах появились новые лица украинских чиновников. Речь идет о бывшем народном депутате от Партии регионов и друге экс-президента Виктора Януковича Антоне Пригодском и бывшем вице-премьере от "Радикальной партии" Валерии Вощевском.

Нападение на полицейских в Днепре

В ночь на 5 ноября в Самарском районе Днепра в полицейских бросили две гранаты. Случилось это, когда правоохранители прибыли на вызов по поводу квартирной кражи. Подозреваемые начали оказывать сопротивление и применили две гранаты и огнестрельное оружие. В результате взрыва гранаты пятеро полицейских получили осколочные ранения.

Расстрел авто в Харькове

Ночью 5 ноября в Харькове киллер расстрелял машину Audi из автомата. Водитель Аксельрод Эдуард Леонидович, родившийся в Барнауле в 1972 году, погиб на месте. Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп Игорь Мосийчук. Позже нардеп дописал, что "расстрелян "Эдик Лепа" коммерсант, ранее выдавал себя за блатного".

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Массовая драка болельщиков в Киеве

Более 100 футбольных болельщиков в Киеве устроили массовую драку, 30 участников потасовки были задержаны правоохранителями. В полиции Киева заявили, что по предварительной информации, в конфликте участвовали более сотни человек. Сообщается, что драка произошла около 20 часов на улице Василия Касияна в Голосеевском районе. Задержанных доставят в управление полиции для дачи объяснений.

ДТП с Зайцевой: задержан руководитель следствия

Харьковские патрульные поймали пьяным за рулем автомобиля руководителя следствия смертельного ДТП с участием Елены Зайцевой. Он отказался проходить тест на драгере, из-за чего полицейские доставили его в наркологический диспансер для анализа на наличие алкоголя в крови. После проведения осмотра, оказалось, что в крови милиционера было 0.2 промилле — это максимально допустимая норма.

В Киеве сотни националистов пришли с протестом к Представительству ЕС

В Киеве несколько сотен "ультрас" и представителей патриотических организаций вышли на акцию протеста под здание Представительства Евросоюза в Украине, говорится в сообщении на странице в Facebook общественной организации "С14". Протестующие прошлись маршем по центру Киева в поддержку задержанных луганских "ультрас" Владислава Овчаренко и Артема Ахмерова.

Техасская бойня в церкви

Погибли 26 человек и около 20 были ранены в результате стрельбы в церкви в Сазерленд-Спрингс неподалеку от города Сан-Антонио в Техасе. Стрелявший был вооружен автоматической винтовкой. Подозреваемый обнаружен мертвым. По информации СМИ, подозреваемого Девина Келли в 2012 году судили военным судом за предполагаемое нападение на жену и ребенка, после чего его уволили из ВВС.

В Саудовской Аравии разбился вертолет. Погиб принц и чиновники

На юге Сайдовской Аравии в воскресенье, 5 ноября, разбился вертолет. По данным СМИ, в катастрофе погиб заместитель губернатора провинции Асир принц Мансур бен Мукрин и несколько высокопоставленных чиновников. Созданный в субботу комитет по борьбе с коррупцией распорядился задержать 11 принцев из правящей семьи и четырех министров из нынешнего состава правительства королевства.

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Экс-глава Каталонии заключен под стражу

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон и четверо экс-советников женералитета региона задержаны на 24 часа, сообщил представитель федеральной прокуратуры. Как заявил на пресс-конференции представитель прокуратуры Бельгии, Пучдемон добровольно явился в полицейский участок в Брюсселе. Вместе с ним в полицию пришли четыре бывших члена каталонского правительства.