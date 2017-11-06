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    Бойня в церкви Техаса: у полиции появилась версия

    Тема:

    Техасская бойня в церкви (60)

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    По данным представителя управления общественной безопасности Техаса Фриман Марвин, убийство не имело расового или религиозного мотива, это была семейная проблема.
    На месте стрельбы в Техасе
    ksat.com

    КИЕВ, 6 ноя – РИА Новости Украина. Полиция исключила расовые или религиозные мотивы стрельбы в техасской церкви, стрелявший мог пойти на преступление из-за проблем в семье, сообщил представитель управления общественной безопасности Техаса Фриман Марвин.

    На месте стрельбы в Техасе
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    "Мы продолжаем расследовать тему семейных неурядиц, но мы знаем сейчас, что (убийство) не имело расового или религиозного мотива, это была семейная проблема", — сказал Марвин на пресс-конференции; местные телеканалы вели прямую трансляцию из Техаса.

    По его словам, стрелявший Девин Келли отправлял текстовые сообщения агрессивного содержания родителям своей бывшей супруги. Ранее стало известно, что они, а возможно и бывшая жена Келли, посещали эту церковь, однако не находились в ней в момент трагедии.

    Напомним, в очередной случай массовой стрельбы потряс в воскресенье США — в результате бойни в церкви в Техасе погибли более 25 человек.

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