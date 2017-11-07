Спейси прибыл в клинику для лечения секс-зависимости

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Американский актер Кевин Спейси прибыл в штат Аризона для лечения от "сексуальной зависимости", сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источники.

Ранее стало известно, что голливудский продюсер Харви Вайнштейн, обвиняемый в домогательствах, прибыл в ту же клинику в Аризоне для лечения от "сексуальной зависимости".

По информации издания, месяц лечения в клинике стоит 36 тысяч долларов. В ходе лечения актер сможет заниматься верховой ездой, йогой, китайским боевым искусством тайцзицюань и медитацией.

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На прошлой неделе представитель актера сообщил, что Спейси подыскивает время для прохождения лечения, но не уточнил место и характер лечения.

Американская компания Netflix ранее отказалась от сотрудничества с обвиненным в домогательствах актером Кевином Спейси при производстве сериала "Карточный домик".

Скандал вокруг американского актера начался после заявления звезды сериала Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, однако принес ему свои извинения. Актер также сообщил, что история с обвинениями дала ему храбрости признаться, что у него были отношения с мужчинами. Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные представители шоу-бизнеса и киноиндустрии. Под следствием за домогательства находится актер Билл Косби. Ранее в октябре был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу. Также на днях в домогательствах был обвинен американский режиссер Джеймс Тобэк. Издательство Condé Nast, выпускающее знаменитые на весь мир журналы, отказалось работать с известным американским фэшн-фотографом Терри Ричардсоном, предположительно, из-за связанных с ним скандалов с сексуальными домогательствами.