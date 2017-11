The American Conservative: масштаб мерзостей Кевина Спейси огромен

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"The New York Times на своем сайте похоронила историю о сексуальном насилии Кевина Спейси над несовершеннолетним в глубоком "подвале". The Guardian действует упреждающе, обогнав историю о каминг-ауте актера своей собственной: Кевин Спейси подвергся критике за то, что связал свою гомосексуальную склонность с извинениями по поводу сексуальных домогательств в отношении 14-летнего актера", — пишет в статье для The American Conservative американский журналист, блогер и писатель Род Дреер.

"Звезда "Карточного домика" и бывший художественный руководитель лондонского театра Old Vic заявил, что не помнит о сексуальных приставаниях к актеру из "Стар Трека" Энтони Рэппу в 1986 году. Правозащитник Питер Тэтчелл пожаловался на то, что Спейси выбрал неправильный момент, чтобы устроить каминг-аут и объявить, что он гей", — продолжил автор статьи.

"Трагично, что Кевин Спейси признался в своей гомосексуальности лишь после того, как стало известно о его сексуальных домогательствах — ведь он скрывал свою гомосексуальность на протяжении десятилетий. Еще хуже то, что он путает свою сексуальную принадлежность с неподобающим поведением. Его гомосексуальность в данном случае не имеет никакого значения. Обеспокоенность вызывают его действия", — заявил Тэтчелл The Guardian.

Лоббистская организация ЛГБТ-сообщества Stonewall подтверждает опасения Тэтчелла. Представитель этой организации по связям с общественностью Ким Сандерс сказал: "Обычно, когда знаменитости совершают каминг-аут, мы спешим поздравить их, и говорим о важности примера. Но то, что Кевин Спейси выбрал для своего каминг-аута именно этот момент, наносит вред всему ЛГБТ-сообществу. Его сексуальная ориентация не имеет никакого отношения к тем серьезным обвинениям, которые прозвучали в его адрес, и, смешивая эти вещи воедино, он наносит огромный вред".

"Ладно, давайте скажем, что это оскорбительно — утверждать, будто все гомосексуалисты хотят секса с несовершеннолетними. Ситуация здесь намного сложнее. О Спейси давно уже говорили, что он пристает к юношам. Но я впервые слышу, чтобы он приставал к несовершеннолетнему. Известно, что ему нравятся молодые любовники, едва достигшие совершеннолетия", — пишет американский блогер.

"Как нам известно, в Древней Греции педерастия была широко распространена, и общество ее одобряло. Сегодня общество вряд ли ее одобряет, но это вполне реальное явление в мужской гомосексуальной культуре. Отношения между взрослыми геями и геями-подростками не вызывают громкого возмущения, потому что об этом не пишут и не говорят СМИ — как раз в силу того, что они находятся под запретом из-за политкорректности. (Как раз поэтому The New York Times спрятала историю про Кевина Спейси, а The Guardian выступила на его защиту.)", — продолжает Род Дреер.

"В 1980-х годах, когда я учился в колледже, у нас был почти не скрывавший своей гомосексуальности профессор средних лет, падкий на молодых студентов. Как-то раз он и мне сделал предложение. Я отказался, и с тех пор старался держаться подальше от него. Вскоре после этого мне стало известно, что он открыто пристает к студентам, из-за чего его презирали коллеги, справедливо полагавшие, что он остается безнаказанным, потому что гей, и администрация не хочет с ним связываться. Суть в том, что гомосексуальность этого человека защищала его в университетской среде. Она давала ему возможность действовать безнаказанно, хотя преподавателям-натуралам такие действия были непозволительны", — поделился воспоминаниями американский писатель.

"Один момент в связи с этим. Средства массовой информации во время сексуального скандала с участием католических священников отказались расследовать ту роль, которую в раздувании этого скандала сыграло гомосексуальное духовенство, или так называемая "голубая мафия". Они вообще не хотели этого касаться. Ни за что. Один журналист-католик прогрессивных взглядов сказал мне где-то в 2002 году, что это была гибельная тема прогрессивного католицизма. Я ответил, что это также опасная тема для СМИ из мейнстрима, и из-за этого они не хотят освещать скандал", — напомнил Род Дреер.

"Я написал об этом в 2002 году в National Review. Вот выдержки. Количество геев среди католических священников менее важно, если священники-гомосексуалисты занимают важные посты в обширной католической бюрократии. Похоже, что точно так же обстоят дела в американской церкви. Чтобы это не назвали пренебрежительно паранойей правых, следует заметить, что психотерапевт Ричард Сайп отнюдь не консерватор. На самом деле, многие правые католики недолюбливают его как раз за инакомыслие в вопросах половой нравственности, поскольку он расходится с учениями церкви. Тем не менее, Сайп убежден, что сексуальным преступлениям против несовершеннолетних способствует тайная и очень влиятельная сеть священников-геев. У Сайпа огромный клинический и исследовательский опыт в этих вопросах. Он уверен в существовании того, что священник левых убеждений Эндрю Грили называет "голубой мафией", — продолжил американский блогер.

"Это система. Это целое сообщество. И это покрывают многие хорошие и добрые люди, — говорит Сайп. — Существует некая сеть власти и влияния. В нее входят многие ректоры и преподаватели семинарий, и нити тянутся оттуда в органы церковного управления, доходя до епископов. Это лестница, ведущая к успеху. Очень больно наблюдать за тем, как сильно от этого страдают люди".

"Сайп считает, что геев в настоящее время нельзя принимать в семинарии — ради их защиты от сексуальных хищников, которых немало в преподавательской среде и в администрации. Они обязательно попытаются вовлечь этих гомосексуалистов в свою субкультуру, где однополый секс считается нормой. Никто не хочет ставить на геев клеймо насильников, потому что они в большинстве своем таковыми не являются. Тем не менее, трудно спорить с утверждением о том, что если бы среди духовенства было меньше гомосексуалистов, гораздо меньше было бы и жертв сексуальных домогательств", — пишет Род Дреер.

"Готовя материалы об этом скандале, я узнал (от Сайпа и других людей), что гомосексуальные сообщества духовенства, особенно в семинариях, стараются вовлечь в свои ряды священников-геев отчасти для того, чтобы нейтрализовать их. Если семинарист вступит в половые отношения с другими мужчинами, это станет известно сообществу. И даже если он никогда не занимался этим с несовершеннолетними, данное сообщество может в любой момент скомпрометировать его. Он знает, что никогда не сможет донести на тех, кто растлевает детей, потому что они могут раскрыть его собственные сексуальные тайны", — продолжает американский журналист.

"Опять же, напомню читателю, что я узнал об этом в 2002-2003 годах. Я не писал на эту тему с 2005 года, и поэтому не знаю, насколько с тех пор изменилась ситуация. Но я хочу подчеркнуть, что журналистам хорошо известно о том явлении, которое называют голубой мафией, как из светского, так и из духовного мира. Они знают, что эти люди покрывали и покрывают церковь с ее скандалами. Во многих случаях журналисты сознательно не сообщают об этом. На мой взгляд, это объясняется их страхом перед тем, что найдет подтверждение точка зрения тех журналистов, которых считают ханжами и мракобесами", — отмечает автор статьи.

"Геи достигнут реального равенства в нашем обществе только тогда, когда средства массовой информации и все прочие будут привлекать их к ответственности за сексуальное поведение по тем же меркам и стандартам, по которым они привлекают людей традиционной сексуальной ориентации. Мы поймем, что подошли вплотную к справедливому обществу, когда к ответственности будут привлекать всех влиятельных людей, ведущих сексуальную охоту на других, кто младше их по возрасту и ниже по статусу, а поэтому менее защищен. Когда отвечать за свои поступки будут все: натуралы и геи, женщины и мужчины", — полагает Род Дреер.

