Фильм с Кевином Спейси сняли с показа на фестивале в США

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Кинокомпания Sony Pictures снимает фильм "Все деньги мира" с американским актером Кевином Спейси с показа на кинофестивале AFI Fest в Калифорнии после обвинений в отношении актера в домогательствах, сообщает издание Variety.

По данным издания, кинокомпания рассматривала возможность отозвать фильм с фестиваля, который пройдет с 9 по 16 ноября, а также перенести премьеру картины в США на 2018 год. Тем не менее компания заявила, что дата выхода фильма останется неизменной – ленту начнут показывать 22 декабря.

"Все деньги мира" — великолепный фильм и более чем достоин своего места почета на AFI Fest. Но учитывая текущие обвинения в отношении одного из актеров и из уважения к пострадавшим будет неуместно отмечать (показ картины) на праздничном вечере в такое трудное время. Соответственно, фильм будет снят", — приводит издание выдержку из заявления компании.

Компания отмечает, что "фильм — это не работа одного человека", поэтому наказывать всех за действия одного актера "будет большой несправедливостью".

Помимо Спейси, в главных ролях выступают актеры Марк Уолберг и Мишель Уильямс.

На прошлой неделе представитель актера сообщил, что Спейси подыскивает время для прохождения лечения, но не уточнил место и характер лечения. Позже сообщалось, что актер прибыл в американский штат Аризона для лечения от "сексуальной зависимости".

Ранее сообщалось, что американская компания Netflix отказалась от сотрудничества с обвиненным в домогательствах актером Кевином Спейси при производстве сериала "Карточный домик".

Скандал вокруг американского актера начался после заявления звезды серила Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, однако принес ему свои извинения. Актер также сообщил, что история с обвинениями дала ему храбрости признаться, что у него были отношения с мужчинами. Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации.