Сын обладателя "Оскара" обвинил Кевина Спейси в домогательствах

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. Актер Гарри Дрейфус, сын обладателя "Оскара" Ричарда Дрейфуса обвинил Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, сообщает BuzzFeed.

В своей колонке для портала Гарри Дрейфус рассказал, что Спейси приставал к нему, когда ему было 18 лет. Это произошло, когда Спейси и Ричард Дрейфус работали вместе над спектаклем.

Дрейфус-младший отметил, что привык рассказывать эту историю в шутку и считал данный случай незначительным, но изменил свое мнение после того, как узнал похожие истории от других людей.