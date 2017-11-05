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    Культура

    Сын обладателя "Оскара" обвинил Кевина Спейси в домогательствах

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    Гарри Дрейфус рассказал, что Спейси приставал к нему, когда ему было 18 лет. Это произошло, когда Спейси и Ричард Дрейфус работали вместе над спектаклем.
    Актер Кевин Спейси
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. Актер Гарри Дрейфус, сын обладателя "Оскара" Ричарда Дрейфуса обвинил Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, сообщает BuzzFeed.

    В своей колонке для портала Гарри Дрейфус рассказал, что Спейси приставал к нему, когда ему было 18 лет. Это произошло, когда Спейси и Ричард Дрейфус работали вместе над спектаклем.

    Дрейфус-младший отметил, что привык рассказывать эту историю в шутку и считал данный случай незначительным, но изменил свое мнение после того, как узнал похожие истории от других людей.

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