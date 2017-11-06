Мировые тренды: новая порция оффшоров, расстрел в техасской церкви

РИА Новости Украина

Публикация нового оффшорного досье

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, совместно с рядом международных СМИ опубликовал в воскресенье материалы о деятельности оффшорных компаний в мире, в которых упоминаются имена политических деятелей, в том числе премьера Канады, членов администрации Дональда Трампа, двор Елизаветы II, а также компании Apple и Uber. Об этом пишут большинство мировых СМИ.

Более 120 политиков из 47 стран вовлечены в схемы по уклонению от налогов, пишет немецкая Sueddeutsche Zeitung.

Как заявил газете экономист Габриэль Цукман, мировая элита держит порядка 9,1 триллиона долларов в налоговых гаванях.

"Раскрытие информации окажет давление на мировых лидеров, включая Трампа и британского премьер-министра Терезу Май, которые обещали разобраться с агрессивными схемами уклонения от уплаты налогов", пишет Guardian.

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Как пишет Washington Post, "Paradise Papers создали администрации Трампа еще больше проблем, связанных с Россией".

Газета New York Times напоминает о последствиях "Панамского досье", обнародованного консорциумом ICIJ ранее, – "Публикация того архива документов привело к отставке одного премьер-министра", — пишет газета.

Стрельба в техасской церкви

Мужчина открыл огонь по прихожанам баптистской церкви в городе Сазерленд-Спрингс (штат Техас), в результате 26 человек погибли, более 20 получили ранения, сообщают многие зарубежные СМИ.

Стрелявший был обнаружен убитым, но обстоятельства его смерти неясны — он мог погибнуть в результате перестрелки с местным жителем или в результате самоубийства.

New York Times со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что стрелявшего идентифицировали как 26-летнего мужчину по имени Девин Патрик Келли, однако официального подтверждения властей пока не последовало, так как расследование инцидента продолжается. Мотивы стрелка также не ясны.

По данным журнала Newsweek, незадолго до трагедии Келли разместил на своей странице в Facebook фото винтовки, из которой он открыл огонь по прихожанам церкви.

Daily Beast пишет, что в профиле предполагаемого исполнителя атаки в LinkedIn написано, что он некоторое время работал учителем в библейской школе.

Как сообщает Chicago Tribune, Келли служил в ВВС США, был уволен и пошел под трибунал. Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить флаги США до 9 ноября в память о погибших в Техасе.

Освобождение Пучдемона

Бельгийский суд освободил из-под стражи пять членов бывшего правительства Каталонии, включая экс-главу администрации Карлеса Пучдемона при условии, что они не будут покидать пределы страны, пишут многие западные СМИ.

В течение следующих двух недель судья должен решить вопрос выдавать ли каталонских чиновников Испании, которая направила ордеры на арест, отмечает бельгийская газета Standaard.

С учетом вероятных апелляций, процесс возможной экстрадиции может занять до трех месяцев. Это даст время Пучдемону для участия в выборах в регионе в декабре, считает газета Guardian.

Согласно проведенному в воскресенье опросу, сторонники партии выиграют около 66-69 мест в парламенте, в то время как для большинства необходимо 68 мест. При этом испанско-каталонский кризис уже вызывает головную боль у Брюсселя, отмечает издание.

Заместитель премьер министра Бельгии Ян Ямбон предложил Евросоюзу высказаться о ситуации, считая что "Мадрид зашел слишком далеко", отмечает бельгийская газета Morgen.

Новое астрономическое открытие

Ученые считают, что рядом с солнечной системой может находиться целый ряд неизвестных ранее планет, пишет газета Independent.

Предположение сделали астронавты, которые проводят исследование ближайшей к Земле после Солнца звезды Проксима Центавра. Ученые изучают звезду с помощью телескопов Alma, расположенных в чилийской пустыне Атакама. Проксиму окружает одна планета и, как обнаружили исследовали, облако космической пыли, что может говорить о целой звездной системе.

"Мы думаем, что там, где есть планета рядом со звездой, есть и астероидный пояс. Это последствия формирования системы. Это то, что мы ищем", — цитирует газета одного из участников исследования Энрике Масиаса.

По его словам, вокруг Проксимы может быть найдено еще три области космической пыли, и он уверен в скором открытии новых планет.