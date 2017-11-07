Авто протаранило школу в Сиднее

7 ноября в австралийском Сиднее внедорожник врезался в здание школы.

При аварии машина протаранила стену школы и въехала в учебный класс, в котором находились 24 ученика.

Двое из них погибли, еще пятеро получили травмы. Медики осмотрели всех детей, которые в момент ЧП находились в классе.

Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс сообщает, что за рулем автомобиля, который врезался в школу, находилась женщина. Она не пострадала, медики взяли у нее анализы, чтобы определить наличие алкоголя и наркотиков в крови.

Как заявил представитель полиции штата Стюарт Смит, правоохранительные органы не рассматривают инцидент как "намеренное действие". По его словам, пока рано говорить о том, имела ли женщина отношение к школе. Полиция проводит расследование по факту аварии.

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