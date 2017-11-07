наверх
07.11.201710:56
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Авто протаранило школу в Сиднее

    (обновлено: )1901
    В Сиднее (Австралия) произошла резонансная авария: внедорожник на скорости въехал в здание школы. Два ученика погибли, пятеро получили повреждения.

    7 ноября в австралийском Сиднее внедорожник врезался в здание школы.

    При аварии машина протаранила стену школы и въехала в учебный класс, в котором находились 24 ученика.

    Двое из них погибли, еще пятеро получили травмы. Медики осмотрели всех детей, которые в момент ЧП находились в классе.

    Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс сообщает, что за рулем автомобиля, который врезался в школу, находилась женщина. Она не пострадала, медики взяли у нее анализы, чтобы определить наличие алкоголя и наркотиков в крови.

    Как заявил представитель полиции штата Стюарт Смит, правоохранительные органы не рассматривают инцидент как "намеренное действие". По его словам, пока рано говорить о том, имела ли женщина отношение к школе. Полиция проводит расследование по факту аварии.

    Смотрите также: Жесткое столкновение. В Харькове едва не повторилось ужасное ДТП с жертвами

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вывеска на здании НАК "Нафтогаз Украины"
    "Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    В Киеве взорвалось и сгорело авто
    Криминальные войны: Днепр, Хмельницкий
    Александр Аваков в суде
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    В Харькове едва не повторилось ужасное ДТП с жертвами
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание