О чем пишут в мире: Трамп – президент уже год, "третий пол" в Германии

РИА Новости Украина

Год после избрания Трампа: как изменилась Америка

Зарубежная пресса в четверг осмысливает, как изменилась Америка через год после того, как президентом США, вопреки социологическим опросам, стал бизнесмен-республиканец Дональд Трамп.

"Через несколько дней после выборов… немецкий журнал Spiegel вышел с изображением головы Трампа, несущейся через черный космос к земному шару, и заголовком "Конец мира". Через год после выборов 8 ноября страх и тревога во всем мире только выросли с пониманием того, что Трампа не волнуют стратегические альянсы и многосторонние решения глобальных проблем. Он использует тактику выматывания противника по отношению к ситуации в мире, в которой "победитель" получает все, а дипломатия — для неудачников", — пишет Huffington Post.

Журнал Rolling Stone, опираясь на данные социологического исследования, придерживается другого мнения: "Через год после избрания Трампа ничего не изменилось". По данным издания, "на фоне событий последних 12 месяцев и беспрецедентной непопулярности Трампа – 59% не согласны с его президентством – новый опрос показывает, что избиратели 2016 года, похоже, по-прежнему выбрали бы Трампа, пусть и с небольшим отрывом, как и раньше".

Почти к такому же выводу приходит по результатам своего опроса газета Los Angeles Times: "Значительное большинство сторонников Трампа говорят, что проголосовали бы за него снова при наличии такой возможности… Из тех, кто голосовал за Трампа в 2016 году, только три человека отрицательно ответили на вопрос, приняли бы они такое же решение сегодня".

При этом ряд его сторонников расстроен из-за действий политической элиты, но не самого Трампа, и разочарован тем, как работают так называемые "мейнстримовые" американские СМИ. Сторонники конкурентки Трампа на прошлогодних выборах Хиллари Клинтон в большинстве своем "напуганы, расстроены и сбиты с толку". "Это красной нитью проходит" через результаты опроса, пишет издание.

"По прошествии года Дональд Трамп все еще легитимный президент", — подчеркивает обозреватель Guardian Ребекка Солнит.

Газета New York Times, в свою очередь, уверена, что за 365 дней президентства Трампа "настроение в стране поменялись в нескольких важных направлениях, самое главное из которых: Трамп стал менее популярным, а его политические оппоненты стали более известны".

По мнению Guardian, это доказывают и прошедшие во вторник губернаторские, законодательные выборы на уровне штатов и округов, выборы мэров.

"В среду демократы праздновали крупную победу…(на голосовании) по всей стране, ночью, полной символизмом, через год после выборов президента", — пишет газета.

Мэй потеряла второго министра за неделю

Правительство британского премьера Терезы Мэй в среду "сотрясла" вторая отставка за неделю – со своего поста вынуждена была уйти министр по международному развитию Прити Пател, пишет в четверг газета Guardian.

"Мэй заявила, что решение уйти в отставку было правильным, после того, как Пател не упомянула о "несанкционированной" встрече с министром безопасности Израиля", — пишет Daily Telegraph.

Газета Wall Street Journal уточняет, что министр не сообщила заранее премьеру о встречах с министрами, предпринимателями и лоббистами в Израиле.

"Ее уход произошел через неделю, с точностью почти до минуты, после отставки Майкла Фэллона с поста министра из-за обвинений в домогательстве", — добавляет газета.

Британские издания не скупятся на описания того, как негативно отставка министра может отразиться на правительстве Мэй.

"Уход Пател усугубляет нестабильность вокруг Мэй", "Хаос вокруг премьера увеличивается на фоне ухода Пател ", "Страх распада правительства на фоне ухода Пател", — пестрят заголовки изданий.

"Отставка Пател усугубляет нестабильную ситуацию вокруг британского правительства, которое также пытается справиться с обвинениями в домогательствах, расколом по поводу Brexit и отсутствием решительного руководства на Даунинг-Стрит", — пишет газета Financial Times.

"Сторонники говорят, что Прити Пател может нанести серьезный урон правительству", — заключает Daily Telegraph.

Кроме того, скандал из-за встреч министра в Израиле также снова спровоцировал дискуссию по поводу будущего всего министерства и благотворительного сообщества, добавляет Guardian.

"Третий пол" в ФРГ

Федеральный конституционный суд Германии разрешил регистрировать "третий пол" в записях актов гражданского состояния (ЗАГС), об этом сообщают многие мировые СМИ.

Как пишет Sueddeutsche Zeitung, с 2013 года в Германии родители при регистрации рождения могут оставить графу "Пол" пустой, однако такое положение вещей не удовлетворило конституционный суд, так как, по мнению законодателей, пол должен быть определен.

"Изменения в законодательстве должны быть приняты до конца текущего года", — пишет газета.

"Как только закон будет принят, Германия станет первой страной в Европе, где будут интерсексуалы, биологически не являющиеся ни мужчинами, ни женщинами", — пишет USA Today.

"Решение принято на фоне того, что общество, медицина и закон все чаще признают случаи, когда пол формируется социумом и не обязательно является фиксированным или стабильным", — комментирует постановление New York Times.

"Люди, которые идентифицируются как интерсексуалы, официально признаются в ряде стран, включая Австралию, Индию, Новую Зеландию и Непал", — отмечает Telegraph.

Насекомое в картине

Кураторы музея искусства американского Канзас-Сити обнаружили настоящего кузнечика на одном из полотен Винсента Ван Гога. Неожиданным открытием заинтересовались некоторые зарубежные СМИ.

"Реставраторы мечтают найти скрытые секреты в шедеврах, которыми они занимаются. Едва ли они ожидают, что найдут метрового кузнечика", — пишет Guardian.

Как отмечает Telegraph, части тела кузнечика были найдены спустя 128 лет после того, как картина "Оливковые деревья" была написана мастером.

"Такой материал в краске не редкость", — сообщила реставратор Мери Шафер журналу Architectural Digest.

"Однако открытие кузнечика связывает зрителей со стилем живописи Ван Гога и моментом, когда он делал работу", — добавила Шафер.

"Выхожу и сижу на открытом воздухе, просто рисуя место. Случаются разные вещи вроде этого — я, должно быть, снял больше ста мух с четырех холстов, которые ты получишь", — приводит New York Post выдержку из одного из писем Ван Гога.