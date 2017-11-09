Левые делишки украинских левых. К 100-летию революции

Денис Гаевский, обозреватель

7 ноября 2017 года исполнилось сто лет Октябрьской революции. Понятно, что никаких сколько-нибудь заметных публичных мероприятий левые силы Украины в этот день не устраивали: помимо утвержденной на законодательном уровне широкомасштабной кампании декоммунизации, это просто-напросто опасно, поскольку фактор силы необычайно прочно прописался в украинской политике.

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Впрочем, учитывая то, насколько обуржуазились левые партии (а именно – верхушка) за годы независимости, руководство данных политсил, сохранившее бизнес-активы и личную неприкосновенность после событий 2014 года, вполне может отмечать 100-летие Октябрьской революции где-нибудь на Лазурном берегу. Это будет, по крайней мере, вполне логично и в определенной степени поможет избавиться от еще существующих иллюзий тем, кто отдавал свой голос на парламентских выборах в 2014 году за "недозапрещенную" КПУ, а таковых порядка 600 тысяч человек (преимущественно это люди советской идентичности). Заметим, что своим участием в выборах трехлетней давности КПУ лишь легитимизировала послемайданный статус-кво, в чем были заинтересованы как действующие власти, так и зарубежные кураторы украинского направления. Дальнейший запрет КПУ и шельмование иных левых было легко прогнозируемым, ведь в условиях лавинообразного обнищания населения власть заинтересована в ликвидации малейшей организационной платформы, способной, пускай и сугубо теоретически, но канализировать социальное недовольство в акции прямого социального и политического действия.

Однако причины краха "старых" левых состоят не только в коллаборации с крупным капиталом (фактически происходила конвертация ностальгии избирателей за советскими временами в реальные материальные блага, присваивавшиеся партийной верхушкой), расцвет чего пришелся на 2005-2013 годы (кто-нибудь помнит хоть слово осуждения клептократических наклонностей "Семьи" Януковича от КПУ в период 2010-2013?!), и собственной пассивности. Дело в том, что КПУ/СПУ/ПСПУ не смогли предложить широким народным массам никакого привлекательного образа будущего – фактически все предложения сводились к "вернуть все как при Брежневе, но без самого Брежнева". Равно как и апелляция к социокультурным архетипам советской эпохи (что демонстрирует ограниченность политической мысли) не воспринималась значительной частью общества, особенно молодежью, и в значительной степени привела к маргинализации левых идей в Украине. Усугублялась ситуация отсутствием харизматических лидеров, организационной слабостью, ограниченным доступом к медийным ретрансляторам.

Хотя в обществе, не менее 60% которого балансирует у черты бедности (оценки ООН), сохраняется серьезный запрос на дееспособные политические силы, способные предложить более справедливую политэкономическую модель, обеспечивающую принципиальное иное распределение общественного продукта, кристаллизация таковых в нынешних социально-политических условиях выглядит крайне маловероятно, даже несмотря на стремительный демонтаж остатков социального государства (недавние пенсионная и медицинская реформы, грядущие изменения в Жилищный кодекс и Кодекс законов о труде). Скорее всего, повестку левых будут перехватывать социал-популисты из таких политпроектов, как "Батькивщина" и "За життя", имеющие хорошие шансы образовать первую-вторую по численности фракцию в парламенте следующего созыва. Под левыми лозунгами (мораторий на повышение тарифов, на приватизацию стратегических объектов, на продажу земель сельскохозяйственного назначения, разрыв сотрудничества с МВФ) выступают также ультраправые националистические силы из "Национального корпуса", "Правого сектора", "Свободы". К людям наемного труда пытаются обращаться также представители крупного капитала в лице "Оппозиционного блока" и "Основы" Таруты, завешавшего чуть ли не весь Киев безвкусными билбордами с лозунгами "Люди праці – основа України" (учитывая, что капиталы большинства украинских олигархов созданы во многом благодаря жесткой эксплуатации наемных работников и занижения заработных плат, подобный лозунг более чем циничен).

Кроме того, на левой электоральной нише, емкость которой теоретически доходит до 30% (этот показатель, как свидетельствуют соцопросы, сохраняется весь период независимости), активно будут "пастись" сугубо политтехнологические проекты под руководством одиозных Кивы (ставшего недавно главой СПУ) и Каплина (руководитель СДП – Социал-демократической партии). По всей видимости, поставленные перед ними задачи – "откусить" несколько процентов у "Батькивщины" и прочих конкурентов нынешних власть придержащих на следующих парламентских выборах, не более того.

Недееспособными в Украине являются и профсоюзы, существующие сугубо формально. Достаточно вспомнить прошлогодние митинги против экспоненциального роста коммунальных тарифов (один из наиболее актуальных социальных вопрос дня сегодняшнего) – "не выстрелили" они во многом потому, что верхушка профсоюзного движения и прочие организаторы были просто-напросто перекуплены.

В общем, левое движение Украины находится в глубоком кризисе, выйти из которого получится не ранее чем через два электоральных цикла. Но многие украинцы этого уже дождутся, предпочтя эмигрировать в страны ближнего и дальнего зарубежья, где смогут рассчитывать на куда больший набор социальных благ.