Задача – выдавить? Украинские медики получают меньше всех в стране

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Средняя месячная зарплата украинских медработников, согласно официальной статистике, на сентябрь 2017 года, составила 4880 гривен, и это почти на две тысячи меньше, чем по стране. Меньше медиков в Украине зарабатывают только почтальоны и курьеры – 3674 гривны.

Более того, суммы, названные Госстатом, не что иное, как "средняя температура по больнице", ведь множество врачей круглосуточно "пашут" за 2700 гривен на руки? Таких денег хватит разве что на оплату коммуналки, и еще немного останется на хлеб и воду.

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Но даже эти крохи государство ухитряется недоплачивать. В сентябре украинские медики провели масштабную акцию протеста, требуя повышения зарплат, но добиваясь лишь того, чтобы им начали выплачивать долги.

Потерпите, и до вас доберемся

В Министерстве здравоохранения утверждают, что существует конкретный план повышения зарплат, который привязан к принятию и запуску медреформы.

В следующем году Минздрав обещает значительное увеличение зарплат врачам первичного звена – участковым терапевтам, педиатрам, семейным докторам. Имея 2 тысячи пациентов, врач будет получать на медицинскую практику от 700 тысяч до 1 миллиона гривен на медицинскую практику в год. Примерно половина этих средств, без учета налогов, является собственным доходом врача первичного звена и медсестры, которая с ним сотрудничает. В среднем, месячный доход врача составит от 15 до 18 тысяч гривен, а медсестры — 10-13 тысяч гривен.

Всех остальных врачей государство обрекает влачить нищенское существование еще два года, пока реформа доберется и до них. Остается только надеяться, что за это время врачи-специалисты не сменят работу на более хлебную или не уедут за границу, где их уже ждут с распростертыми объятиями.

Заплатят не всем

И хотя реформа для медиков еще даже не началась, Минздрав уже запугивает врачей, рассказывая за какие именно провинности они лишаться обещанных денег. Согласно плану реформы здравоохранения, врач будет получать зарплату только в случае следования международным протоколам.

В противном случае, заявляет замминистра Павел Ковтонюк, Национальная служба здоровья просто не будет оплачивать оказанные врачом услуги, лишая его финансирования. По его словам, чтобы стандартизировать услуги и внедрить в украинскую систему здравоохранения принципы доказательной медицины, врачи должны понять, что на них будет возложена финансовая ответственность за качество проделанной работы.

Вот только о каких протоколах идет речь, еще не ясно. Те, кто разбирается в медицине получше команды Минздрава, утверждают, что понятия "международный протокол" не существует, и каждая страна руководствуется при оказании медицинской помощи и диагностике собственными, национальными протоколами.

Поэтому возникает резонный вопрос: какие именно протоколы выполнять, а какие не выполнять? Или какие не выполни — все все равно будут не те?

Крик души

Сами врачи мало верят в обещания Минздрава, посмеиваясь, что в Министерстве работают братья Гримм, Ганс Христиан Андерсен, Джоан Роулинг и другие сказочники. В целом бюджет медицины следующего года, который подал Минздрав в проект госбюджета, составляет всего 3,5% от ВВП. И это при том, что согласно принятому законопроекту №6327 расходы на здравоохранение должны составлять минимум 5%.

Но Ульяна Супрун не видит противоречий, по ее словам такая сумма будет необходима медицине только в 2020 году.

"Больше нет сил, терпеть все издевательства над медицинскими работниками. Вокруг одни сплошные, лживые обещания от правительства, которые никогда не выполняются. Только и слышно, что с приходом медицинской реформы все кардинально поменяется.



Да, я не спорю, поменяется все, вот только какая от этого реальная польза будет для врача и вообще для всех медиков? Мы пришли к тому, что всякий может опустить врача до уровня плинтуса и сказать в ответ ничего нельзя. Да, в конце-то концов, кто защитит врача?



Создается впечатление, что большинство законов Минздрава создаются отнюдь не на благо врачей. Ты все ночи напролет "зубришь" медицинскую литературу во время учебы в медицинском институте, затем годы тяжелой практики. Во время учебы, дабы хоть как-то прожить, подрабатываешь санитаркой, берешься за любую работу, дабы насобирать деньги на дальнейшее обучение. И это повезло тем, кто поступил на бюджет. А тем, кто учится на контракте необходимо выплачивать по 15-18 тыс. грн в год, чтобы потом получать 3200 грн и выслушивать сплошные унижения и упреки в свою сторону.



Ну вот почему пациенты нас так ненавидят? И почему медицинское образование такое дорогое, если по итогу ты будешь получать лишь копейки от правительства? Когда я получаю свою зарплату чуть не плачу. А когда беру в руки эти копейки, у меня пропадает желание не только лечить, но и узнавать что-то новое. Зато вокруг одни приказы", — говорит семейный врач с 10-летним стажем Наталья Петровна.

Прочь из Украины

Инфляция выросла уже до такого уровня, что на зарплату врача просто не реально содержать семью, рассказывает врач Антонина Николаевна, уставшая выживать на мизерную зарплату, распрощавшаяся с нищетой и уехавшая работать врачом заграницу.

"Я уже молчу о том, что обновить гардероб это что-то из области фантастики. Единственное на что хватает этих копеек — это пойти и купить обновок в "секонде" и только мечтать о поездках за границу или банальном посещении приличного кафе, без ущерба семейному бюджету.



Но копейки, которые получают медики в Украине, это еще не самое унизительное. Самое унизительное это то, что любой тебя может оскорбить и начать указывать, что тебе делать. У меня сердце кровью обливается и на душе скребут кошки от того, что врачебный труд в нашей стране не то, что не ценят, а скорей делают все, чтобы врачи уходили сами…



И население постепенно умирало, так как самолечение до добра еще никого и никогда не доводило", — говорит врач.

Другой врач, уехавший в Польшу, задается вопросами.

"Почему наше общество стало таким жестоким? Почему такая агрессия в сторону врачей? Столько времени и сил было потрачено за годы учебы и интернатуры. А что в итоге? В итоге получаешь одни унижения и нищету.



Я долго ждал улучшений, но терпеть подобное отношение к медикам, как со стороны пациентов, так и со стороны правительства больше нет сил. Я хочу помогать людям, я верю, что есть пациенты, которые уважают врача и верю, что на нашей Земле есть места, где работа врачей оценивается по достоинству. Вот только очень жаль, что это место не наш дом, не Украина. Как говорится, вернуться я всегда успею. А вдруг повезет, и я наконец-то попаду в то место, где любому врачу хочется работать не покладая рук, ведь за его работу он получает самое главное искренние слова благодарности от пациентов и достойную оплату своего труда от правительства", — говорит мужчина.

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В следующем году ситуация с зарплатами врачей будет еще хуже. Пока медицинские заведения не будут перепрофилированы в некоммерческие коммунальные предприятия, все будут работать по старым тарифным сетками. Таким образом, когда врач будет получать в среднем 3000 грн, санитары и сторожи смогут получать новую минимальную зарплату в Украине в размере 3740 грн.

Вряд ли в Министерстве здравоохранения понимают насущные проблемы украинских докторов, поскольку, например, сама исполняющая обязанности главы украинского Минздрава Ульяна Супрун в октябре получила 28 441 гривну.

При этом не стоит забывать, что Супрун, наверное, первый и единственный министр здравоохранения Украины, который делает все, чтобы дискредитировать отечественных медиков. В недавней кампании по продвижению медицинской реформы, развернутой по инициативе команды Минздрава, кем только не называли украинских врачей – и убийцами, и взяточниками, и лентяями, и неучами. Вряд ли с таким подходом можно удержать врачей в Украине.