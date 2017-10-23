Украинские медики спасли жизнь известному российскому музыканту

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Российский певец Алексей Лебединский, получивший известность за хит 90-х "Я убью тебя лодочник", сообщил о недавнем случае в Киеве, когда у него внезапно прихватило сердце.

Целых 8 дней известный певец находился в реанимации и 4 дня — в стационаре института хирургии и трансплантологии им. Шалимова, сообщил музыкант в Facebook.

Лебединский пишет, что благодаря профессионализму украинских врачей он остался жив.

"Где я был 12 дней? Где-то там. Меня спасли. 11-го числа с раннего утра должен был улететь. А 10-го планово ехал через киевские пробки на консультацию к кардиологу — мне хотелось понять перед отлетом, почему у меня, злостного гипертоника, в последние 3-4 месяца гораздо чаще бывает 90 на 60, чем 150 на 100. Неожиданно поплохело, и я узнал это состояние", — вспоминает Лебединский приступ.

Когда он приехал в Институт хирургии и трансплантологии им. Шалимова, боль уже была "существенная".

"Я даже сейчас не помню, заходил ли я к кардиологу. А когда пришли результаты анализа крови (амилаза 3500), боль не сумели снять даже сильнейшие средства. Эпидуралка — лидокаин — реанимация. 8 дней я провел в реанимации, где меня спасали врачи и медсестры. Спасли, поклон им огромный, плюс чудо помогло — все могло закончиться гораздо более плачевно", — говорит артист.

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