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    Культура

    Смерть рок-музыканта Тома Петти в США подтвердил менеджер его группы

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    Менеджер коллектива Тони Димитриадес сообщил, что рок-музыкант скончался после того, как его госпитализировали. Менеджер подтвердил кончину Петти от имени его семьи.
    Том Петти
    @tompetty

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Фронтмен американской рок-группы Tom Petty and the Heartbreakers Том Петти скончался на 67 году жизни после госпитализации в США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на менеджера коллектива Тони Димитриадеса.

    Ранее поступали противоречивые сообщения о кончине певца. Димитриадес сообщил, что рок-музыкант скончался после того, как его госпитализировали. Менеджер подтвердил кончину Петти от имени его семьи, отмечает телеканал.

    Ранее сообщалось, что певца нашли лежащим без сознания в его доме в Малибу в воскресенье ночью и доставили в больницу, где его подключили к системе жизнеобеспечения. По данным СМИ, у музыканта остановилось сердце.

    Американский рок-музыкант, гитарист и композитор Том Петти и его рок-группа стали известны в США в 1970-х годах.

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