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    Культура

    Умер американский музыкант Глен Кэмпбэлл

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    Согласно заявлению семьи, легендарный певец и гитарист - Глен Трэвис Кэмпбелла ушел из жизни в возрасте 81 года после длительной и мужественной борьбы с болезнью Альцгеймера.
    Глен Кэмпбэлл. Архивное фото
    wikipedia

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости. Американский певец, гитарист и актер Глен Кэмпбелл скончался на 82-м году жизни во вторник, сообщает журнал Rolling Stone.

    "С тяжелым сердцем мы сообщаем о кончине нашего любимого мужа, отца, деда и легендарного певца и гитариста — Глена Трэвиса Кэмпбелла, (который ушел из жизни — ред.) в возрасте 81 года после длительной и мужественной борьбы с болезнью Альцгеймера", — приводит журнал заявление семьи Кэмпбелла.

    Кэмпбэлл родился 22 апреля 1936 года в городе Брэнсон в штате Миссури. Обладатель премии "Грэмми" за лучший альбом 1968 года.

    Ранее сообщалось, что во время фестиваля "Августовский блюз" в Эстонии в субботу, 5 августа, умер известный украинский музыкант и художник — солист группы Ivan Blues & Friends Иван Денисенко (сценическое имя — Иван БЛЮZ).

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