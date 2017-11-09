Число команд украинской Премьер-лиги вырастет с 2019 года

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Федерация футбола Украины рассмотрела предложения по увеличению количества участников чемпионата с 2019 года, сообщает сайт ФФУ.

Рабочая группа по реформированию системы соревнований профессионального и любительского футбола в Украине представила ФФУ свои предложения.

Предлагается с сезона 2019/2020 увеличить количество команд-участниц соревнований украинской Премьер-лиги с 12 до 16.

С сезона 2019/2020 дать право на участие в соревнованиях Профессиональной футбольной лиги только профессиональным футбольным клубам Первой лиги. Количество команд снизить с 18 до 16 и создать соревнования для команд возрастной группы U-19.

С сезона 2019/2020 начать проведение чемпионата Национальной футбольной лиги. В турнире примут участие футбольные клубы Второй лиги и команды клубов-участников чемпионата ААФУ сезона 2018/2019.

Ранее ФИФА оштрафовала Федерацию футбола Украины из-за поведения украинских фанатов во время квалификационных матчей ЧМ-2018 против Косова и Хорватии.