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    Спорт

    Число команд украинской Премьер-лиги вырастет с 2019 года

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    Федерация футбола Украины рассмотрела предложения по реформированию соревнование под эгидой УПЛ и ПФЛ. Украинский футбол ждут масштабные реформы.
    Встреча киевского Динамо с Ворсклой
    Facebook FC Dynamo Kyiv

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Федерация футбола Украины рассмотрела предложения по увеличению количества участников чемпионата с 2019 года, сообщает сайт ФФУ.

    Рабочая группа по реформированию системы соревнований профессионального и любительского футбола в Украине представила ФФУ свои предложения.

    Жеребьевка второго этапа Премьер-лиги. Видео
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    Жеребьевка второго этапа УПЛ

    Предлагается с сезона 2019/2020 увеличить количество команд-участниц соревнований украинской Премьер-лиги с 12 до 16.

    С сезона 2019/2020 дать право на участие в соревнованиях Профессиональной футбольной лиги только профессиональным футбольным клубам Первой лиги. Количество команд снизить  с 18 до 16 и создать соревнования для команд возрастной группы U-19.

    С сезона 2019/2020 начать проведение чемпионата Национальной футбольной лиги. В турнире примут участие футбольные клубы Второй лиги и команды клубов-участников чемпионата ААФУ сезона 2018/2019.

    Ранее ФИФА оштрафовала Федерацию футбола Украины из-за поведения украинских фанатов во время квалификационных матчей ЧМ-2018 против Косова и Хорватии.

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