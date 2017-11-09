Вятрович: украинско-польские отношения находятся на самом низком уровне

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Директор украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что украинско-польские отношения находятся на самом низком уровне за последние десятилетия, винит в этом Варшаву, которая, по его мнению, пытается навязать Киеву "свое видение истории".

"Уже сейчас можно сказать, что нынешний уровень наших отношений с Польшей является наихудшим за последние десятилетия. Причем все недоразумения базируются на попытках навязать Украине свое видение истории", — говорится в статье Вятровича, опубликованной изданием "Европейская правда".

По мнению Вятровича, польские власти пытаются использовать общие спорные исторические моменты двух народов в качестве "инструмента наращивания собственного политического рейтинга". От этого впоследствии страдают отношения Польши и Украины, отметил он.

Историк подчеркнул, что в последнее время конфронтация между странами возникает вокруг вопроса легализации украинских памятников на территории Польши и польских — в Украине. Вятрович раскритиковал позицию Польши, которая обвинила Киев в разжигании вражды за нежелание идти на уступки в вопросе легализации памятников, а также предложила перенести переговоры по этому вопросу на высший политический уровень. Директор института нацпамяти считает такой путь решения конфликта неприемлемым.

Вятрович считает, что вопрос по памятникам должен быть решен специально уполномоченными структурами двух стран. Он рассчитывает, что Варшава в будущем откажется от курса на конфронтацию с Киевом.

"Польские политики должны отказаться от соблазна воспользоваться ухудшением польско-украинских отношений для получения политических дивидендов на внутреннем рынке. Соревнования между ними, кто сильнее и чувствительнее ударит Украину, ставят под сомнение публичные заверения в необходимости сохранения добрососедских отношений", — подытожил историк.

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Ранее глава польской дипломатии затронул вопрос составления "черных списков" среди украинцев, которые, по словам Ващиковского, препятствуют на административном уровне проведению польской стороной эксгумаций в Украине, или "носят мундиры СС Галичина". Он добавил, что в случае одного лица эта процедура уже введена в действие. Фамилий он не назвал.

Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.

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Верховная Рада приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".