Польша-Украина: диалог зашел в тупик, но выход пока еще есть

Владимир Матвеев, обозреватель

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский считает, что польско-украинское сотрудничество на местном уровне осуществляется успешно, а "проблемы в двусторонних отношениях появляются на центральном уровне». По его словам, «они касаются новейшей истории и исторической политики, в частности, увековечения польских жертв украинских националистов и доступа к местам захоронения, героизации ОУН-УПА и украинских памятников в Польше", сообщает Польское Радио.

В ходе недавнего официального визита во Львов Ващиковский посетил в воскресенье Кладбище Защитников Львова, где находятся польские военные захоронения, а также встретился с польской диаспорой.

Однако Ващиковский отказался посетить Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого", сообщает "Радио Свобода".

В частности, сообщается, что польскому министру не понравилось, что директор музея считает, что в 1918 году Польша оккупировала Западную Украину.

Так, Ващиковский возложил цветы к памятнику жертвам коммунистических преступлений возле музея "Тюрьма на Лонцкого". Несмотря на то, что в программе было посещение этого музея, польский министр развернулся на входе.

"Министр спросил меня, была ли Западная Украина оккупирована в 1918 году. Я ответил, что да, что это была оккупация. Поэтому он резко развернулся с порога и не зашел в музей", прокомментировал произошедшее директор музея Руслан Забилый.

Глава польского МИД напомнил, что Польша несколько лет назад обратилась к украинской стороне с предложением выяснить все спорные исторические вопросы, предлагая, в частности, консультации в рамках Польско-украинского форума сотрудничества, а также дискуссии с участием историков двух стран, однако «это предложение не было поддержано».

"У нас есть опыт примирения с другими народами, так как огромные обиды были причинены полякам также другими нациями. Это положительный опыт решения возникших проблем», — отметил во Львове министр Ващиковский. Глава польской дипломатии отметил, что украинские памятники и их размещение на территории Польши должны соответствовать польскому законодательству, сообщает Польское Радио.

"Польша уже очень давно предложила различные каналы сотрудничества, от форума польско-украинского сотрудничества, предложения президента Анджея Дуды с прошлого года создать процесс примирения на примере хотя бы процесса Яд Вашем, который был реализован в Израиле. Ждем только ответа, на желание сотрудничества украинской стороны", сказал Ващиковский.

"Заявление МИД Украины о том, что среди украинцев нет антипольских настроений, очень нас радует, но в исторических вопросах мы ждем конкретных содержательных шагов", сказал Ващиковский.

Сообщается, что также не нашли отклика усилия по урегулированию спорных вопросов, которые во время недавнего визита в Украину предпринимал вице-премьер Петр Глиньский.

При этом заместитель министра культуры Польши Ярослав Селлин полагает, что Киев доверил вести исторический диалог с Варшавой институту, который возглавляет "безответственное лицо с навязчивыми антипольскими идеями". Об этом он сказал в эфире польского телевидения в понедельник, сообщает dziennik.pl.

В эфире польского ТВ Селлин комментировал обвинения в адрес министра культуры и вице-премьера Польши Петра Глиньского, который во время недавнего визита в Украину "не решился зажечь свечи на могилах жертв УПА". Сообщается, что основной целью визита министра было побудить украинских партнеров вынести исторический диалог на правительственный уровень.

Однако, по его словам, добиться этого не удалось. "У нас так есть, а в Украине, это не так…".

Далее выражается удивление, почему «украинское государство такой важный вопрос поручило неправительственной организации, украинскому аналогу IPN (Институт национальной памяти), которую к тому же возглавляет человек, на мой взгляд, безответственный в своем отношении к Польше, часто с антипольскими навязчивыми идеями", сказал Селлин, пишет польское издание.

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Ващиковский призвал украинскую сторону включиться в процесс примирения с Польшей, отметив, что Польша будет поднимать вопрос доступа к польским захоронениям на Украине на высшем государственном уровне.

Напомним, недавно Ващиковский объявил, что Польша запускает процедуры, которые не позволят людям, демонстрирующим крайне антипольские взгляды, въезд в страну.