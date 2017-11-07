Тренд дня: "чем малограмотнее народ, тем кровавее революция"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

7 ноября исполняется 100 лет со дня Октябрьской революции 1917 года.

7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года в Петрограде (с 1924 года – Ленинград, с 1991 года – Санкт-Петербург) произошло вооруженное восстание, закончившееся взятием Зимнего дворца, арестом членов Временного правительства и провозглашением власти Советов, которая просуществовала в стране 70 с лишним лет.

На протяжении всей советской эпохи 7 ноября отмечался государственный праздник – День Великой Октябрьской социалистической революции.

Политические эксперты и аналитики прокомментировали последствия революции, после которой к власти пришли большевики.

Политолог Михаил Павлив отметил, что 100 лет назад "кровавый молох разворотивший огромную страну, поднявший со "дна" всю гниль и муть", ввергнул миллионы людей на десятилетия в смертельную мясорубку.

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Он напомнил, что все революции пожирают своих детей.

"Очень немногие из той бешеной своры из промозглого петроградского октября умерли своей смертью и дожили до старости. Огромная страна переварила и эту отраву. Изменила ее. Жизненные силы народа, его талант и мудрость наделили ужасное детище 1917-го человечностью и разумом. Но мертворожденное по сути так и не стало подлинно живым и сгинуло спустя семьдесят лет, оставив нас на руинах былого величия", — подчеркнул Павлив.

По его мнению, "чудовищное пожарище тех лютых событий проросло травой, и земля снова жива".

Скриншот с сайта Facebook

"Не вернуть только столетие и миллионы загубленных потерянных душ. Гоните тех кто будет славить этот окаянный день. Единственное что сегодня стоит сделать это помянуть сгинувших и усопших…", — подытожил политолог.

Политолог Владимир Корнилов в свою очередь уточнил, что принадлежит к поколению людей, которые в детстве считали, сколько лет им будет во время празднования 100-летия Октябрьской революции.

"Помню, когда мы в классе прикинули, что нам будет по 48-49 лет, многие опечалились: мол, старые уже будем, доживем ли… Зато я представлял, насколько пышным будет празднество по всему миру и уж тем более у нас. Но видите, особо пышным не получается. К 100-летию Французской революции, к примеру, в Париже соорудили Эйфелеву башню. А в России к 100-летию своей революции лишь "Матильду" соорудили (правда, с не меньшим хайпом, чем парижане устроили вокруг башни)", — отметил Корнилов.

Скриншот с сайта Facebook

По его мнению, спустя век, "когда отпадет вся идеологическая шелуха, 200-летие будут отмечать более пышно и торжественно".

Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в контексте даты отметил, что месяц ноябрь, в частности, для Украины, – "разрушительно-творческий".

"100 лет назад началась революция, которая привела к возникновению современного государства, 13 лет назад в ноябре начался Первый Майдан, 3 года — Второй… ноябрь он такой для Украины — разрушительно-творческий", — отметил эксперт.

Скриншот с сайта Facebook

Политический аналитик Дмитрийже считает, что при любом госперевороте главное впоследствии удержаться при власти.

"Поэтому ключевое в госперевороте большевиков в том, что они дали народу то, что он хотел: возможность грабить и убивать ближнего. И поэтому они радостно пошли за большевиками. Провели их легитимизацию при власти. Воевали за них, чтобы большевики удержались при власти во время Гражданской войны. Да, потом Сталин коллективизацией, Голодомором, индустриализацией и лагерями награбленное у всех забрал назад. Но это было потом. Карма, так сказать. Да и вообще оказалось, что жить этот народ может только при "сильной руке". Как ее не назови — царь, генсек КПСС или президент", — считает Корнейчук.

Он выразил мнение, что все революции и майданы всегда упираются в народ и его запросы.

Скриншот с сайта Facebook

"И чем злобнее и малограмотнее народ, чем более кровавая и бездуховная ментальность — тем страшнее революции и их последствия", — подытожил эксперт.