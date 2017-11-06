Украинскому чиновнику запретят въезд в Польшу

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в эфире Польского радио заявил, что в отношении некоего украинского чиновника запущена процедура запрета на въезд в Польшу из-за его антипольских взглядов, сообщает телеканал TVN24.

Министр не назвал имя чиновника.

"Если в ближайшие дни процедура будет завершена, мы обнародуем его имя", — сообщил Ващиковский.

Глава МИД признал, что отношения между Киевом и Варшавой сейчас достаточно сложные. При этом его удивляет позиция Киева по многим вопросам, поскольку Варшава "является одним из немногих адвокатов, выступающих за территориальную целостность Украины".

Напомним, что недавно польский министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский пообещал, что "люди, которые демонстративно носят мундиры СС Галичина, в Польшу не въедут".