наверх
07.11.201700:19
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Украинскому чиновнику запретят въезд в Польшу

    (обновлено: )10910
    По мнению министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского, в отношении украинского чиновника запущена процедура по запрету въезда в Польшу. Имя он отказался называть.
    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
    "Лісовий вісник"

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в эфире Польского радио заявил, что в отношении некоего украинского чиновника запущена процедура запрета на въезд в Польшу из-за его антипольских взглядов, сообщает телеканал TVN24.

    Министр не назвал имя чиновника.

    "Если в ближайшие дни процедура будет завершена, мы обнародуем его имя", — сообщил Ващиковский.

    Глава МИД признал, что отношения между Киевом и Варшавой сейчас достаточно сложные. При этом его удивляет позиция Киева по многим вопросам, поскольку Варшава "является одним из немногих адвокатов, выступающих за территориальную целостность Украины".

    Напомним, что недавно польский министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский пообещал, что "люди, которые демонстративно носят мундиры СС Галичина, в Польшу не въедут".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте стрельбы в Харькове
    Криминальные войны: Днепр, Хмельницкий
    На месте стрельбы в Техасе
    Техасская бойня в церкви
    Суд по делу сына Авакова
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    На месте ДТП в Харькове, в котором погибли 5 человек
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание