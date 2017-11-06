Польша выдаст рекордное количество виз для украинских заробитчан



КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Польша в 2018 году почти в полтора раза увеличит количество рабочих виз для граждан Украины, заявил глава польского МИД Витольд Ващиковский.

По его словам, Польша уже выдает 60 процентов европейских виз украинцам, которые въезжают на территорию Евросоюза.

"В этом году был рекорд, это было 1 миллион 267 тысяч, 650 тысяч виз с правом на работу. Этот год (2018 — ред.), безусловно, будет похож. Относительно виз с правом на работу, то их будет около 900 тысяч", — цитирует слова Ващиковского агентство PAP.

Министр иностранных дел Польши отмечает, что он видит в Украине людей, которые недружелюбны к полякам.

"Мы очень рады объявить, что в Украине нет антипольских настроений, что общество дружелюбное, и мы это видим. Но мы видим разные случаи, мы видим и людей, которые ведут себя менее дружелюбно", – сказал Ващиковский.

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Ранее компания Personnel Service опубликовала итоги опрос поляков. 42 процента из них уверены, что украинские заробитчане обвалили рост зарплат.

Кроме того, со следующего года в Польше могут ввести налог за трудоустройство сезонного работника. Сумма налога составит 300 злотых.