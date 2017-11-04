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    Польша будет сепарировать поклонников ОУН-УПА - Золотарев

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    По мнению политического эксперта Андрея Золотарева, для показательного примера власти Польши готовы будут пойти на то, чтобы ограничить въезд особо рьяным активистам националистического движения.
    Андрей Золотарев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Непростые отношения Украины и Польши из-за героизации действующей властью воинов ОУН-УПА, похоже, входят в стадию ультиматумов.

    Польша собирается запустить процедуру, которая бы сделала невозможным въезд в страну людям, которые исповедуют антипольские взгляды. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

    Флаги Украины и Польши
    ГСЧС Украины/Facebook
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    "Сейчас мы запускаем процедуры, которые не будут допускать людей, которые демонстрируют крайне антипольские позиции, на территорию Польши. Люди, которые демонстративно носят мундиры СС Галичина, в Польшу не въедут", — отметил Ващиковский

    Политолог, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что заявление польского министра — очередной намек на то, что в вопросе героизации Украиной ОУН-УПА политика Польши будет последовательной.

    "Не стоит забывать о том, что и в Польше, и в Венгрии весьма силен националистический элемент в политике. Мы видим, что все политсилы, активно эксплуатирующие эту риторику занимают в своих странах и их политической системе доминирующее положение. А вот руками наших ура-патриотов и их усилиями темы из прошлого из политического маргенеса перемешаются в мейнстрим. Тут нет ничего удивительного — эти темы знаковые и отступить, показав слабость те же польские политики не могут. В очередной раз они намекнули Украине, что все прекрасно помнят и никуда не отступят — будут последовательно оказывать политическое давление, выступая против героизации тех, кого они считают военными преступниками", — отмечает эксперт.

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    По словам Золотарева, отношения Польши и Украины в ближайшее время будут только ухудшаться.

    "Судя по последним заявлениям Владимира Вятровича, такая тенденция напрашивается. Вопросом идеологии в Украине занимаются националисты без тормозов, которые очень плохо отдают себе отчет в последствиях своих действий и высказываний. Не удивительно, что с такими усилиями главные адвокаты Украины превращаются в прокуроров. Понятно, что сложно себе представить, каким образом Польша будет сепарировать поклонников ОУН-УПА и почитателей "СС-Галичина", но для показательного примера кого-то из видных активистов могут не пропустить через границу", — резюмировал политолог. 

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