На ножах. Польша снова заговорила о СС "Галичина", назревает скандал

Владимир Матвеев, обозреватель

Польша запускает процедуры, которые не позволят людям, демонстрирующим крайне антипольские взгляды, въехать в страну, заявил глава МИД Польши Ващиковский в эфире TVP1, комментируя состояние польско-украинских отношений. Политик отметил, что украинское и польское государства имеют разные концепции единения.

"Сейчас мы запускаем процедуры, которые не будут допускать людей, которые демонстрируют крайне антипольские позиции, на территорию Польши. Люди, которые демонстративно носят мундиры СС "Галичина", в Польшу не въедут", сказал журналистам министр иностранных дел Польши.

Польский министр подчеркнул, что Украина и Польша имеют различные концепции единения, примирения".

"Мы осознаем, насколько важна для нас Украина с точки зрения геополитики, но украинцы, зная об этом значении своей страны для нашей безопасности, считают, что в таком случае вопросы, которые нас разделяют, в частности исторические, должны сойти на второй, третий план. Но так быть не может", сказал министр, сообщает Onet.pl.

Среди прочего, Витольд Ващиковский отметил, что Польша не согласится c тем, чтобы действия Украинской повстанческой армии (УПА) сравнивали с действиями Армии Крайовой и говорили в данном случае о какой-либо симметрии.

Он сказал, что речь также идет о тех, кто препятствует восстановлению польских мест памяти.

"Те лица, которые демонстрируют и используют административные инструменты против Польши, также столкнутся с последствиями", подчеркнул Ващиковский.

Напомним, в начале июля глава МИД сказал, что польские власти будут выступать против дальнейшей интеграции Украины с Евросоюзом до тех пор, пока между странами не разрешатся исторические споры и вопросы польского меньшинства.

Тренд на героизацию Киевом бойцов националистического движения вызывает раздражение в Польше. После прославления ОУН-УПА и Степана Бандеры Киевом, наблюдается тенденция к снижению терпимости к разным трактовкам историками и политиками общих исторических событий.

При этом в конце марта по зданию консульства Польши в украинском городе Луцке выстрелили из гранатомета. Жертв и больших разрушений это не принесло, однако посол Польши в Украине расценил событие как теракт, сообщало интернет издание Волынь24.

В июле 2016 года сейм Польши признал 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943–1945 годах. В свою очередь, украинский парламент принял заявление, осуждающее решение сейма о признании "Волынской резни" геноцидом.

Попытки украинских властей препятствовать поискам и эксгумации останков жертв геноцида на Волыни и солдат, которые погибли от рук НКВД в сентябре 1939 года, польский историк Анджей Запаловский в интервью для издания Nasz Dziennik назвал попыткой "сломить поляков", навязав им "украинскую историческую политику, связанную с пропагандой украинского национализма".

Историк возмущён, что от поляков "требуют во имя политкорректности уравнять палачей и их жертв", на что поляки никак не могут согласиться.

"Польские школы с польским языком обучения могут распахнуть двери перед детьми приехавших в Польшу трудовых мигрантов, только если те будут функционировать в рамках наших норм и культурных стандартов", считает ученый. "Никто не мешает украинцам открыть на свои деньги собственные школы".

Как отмечал ранее председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский, героизация имени Степана Бандеры в Украине может помешать евроинтеграционным стремлениям страны.

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"Мы не можем согласиться с тем, что на протяжении многих лет Украина создавала культ героев, которые виновны в геноциде поляков, в чем они даже превзошли немцев. Кратко говоря, это вопрос выбора Украины", сказал в начале текущего года председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" Качиньский в интервью изданию Do Rzeczy, сообщало TVP.INFO.

В контексте того, что недавно украинская сторона не позволила полякам проводить эксгумационные работы на ее территории, министр Ващиковский признался, что ещё не решил, будет ли рекомендовать президенту Польши запланированный на декабрь визит Анджея Дуды в Украину.

Глава польского МИД заявил, что сейчас он "подумает, рекомендовать ли польскому президенту совершать визит в Украину в настоящее время". Если это произойдет, сообщает Onet.pl, это будет "не политический", а "чисто рабочий визит".