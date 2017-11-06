Минкульт Польши о Вятровиче: человек с антипольскими идеями

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Заместитель министра культуры Польши Ярослав Селлин считает, что Киев доверил вести исторический диалог с Варшавой институту, который возглавляет "безответственное лицо с навязчивыми антипольскими идеями". Об этом польский чиновник сказал в эфире польского телевидения в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dziennik.pl.

Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович раскритиковал польского сенатора и историка Яна Жарина, который обвинил Украину в варварском поведении по вопросам исторической памяти, отметив, что оснований для подобных заявлений нет.

В эфире польского ТВ Селлин комментировал обвинения в адрес министра культуры и вице-премьера Польши Петра Глински, который во время недавнего визита в Украину "не решился зажечь свечи на могилах жертв УПА".

Селлин заметил, что главной целью визита министра было побудить украинских партнеров вынести исторический диалог на правительственный уровень. Впрочем, по его словам, сделать этого не удалось.

"У нас так есть, а в Украине, к сожалению, это не так… Странно, почему украинское государство такой важный вопрос поручило неправительственной организации, украинскому аналогу IPN (Институт национальной памяти), которую вдобавок возглавляет человек, на мой взгляд, безответственный в своем отношении к Польше, часто с антипольскими навязчивыми идеями", — сказал Селлин.

Заместитель польского министра культуры добавил, что в отношениях с Украиной "необходимо терпение". "Исторические отношения очень сложны, но мы должны помнить причину такого положения вещей", — добавил он.

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Ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский, комментируя состояние польско-украинских отношений, сообщил, что власти намерены запретить въезд в страну для лиц, придерживающихся антипольской позиции.