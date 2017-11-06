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    Общество

    Вятрович: Польша уничтожает украинские памятники

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    (обновлено: )19911
    Глава Института национальной памяти обвинил Польшу в систематическом разрушении украинских памятников и незаконной установке своих на территории Украины.
    Владимир Вятрович
    Facebook Владимира Вятровича

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. За последнее время в Польше зафиксированы 15 случаев вандализма, в результате которых разрушены 15 украинских памятников, заявил глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

    Владимир Вятрович. Архивное фото
    УНИАН
    Защищая Вятровича, можно попасть в опалу к полякам

    По его словам, в Польше установлены около 50 украинских памятников, которые нуждаются в легализации. Свои памятники в Украине поляки иногда устанавливают без разрешения.

    "Для того, чтобы решить проблему с войной памятников, ее нужно начать решать. Пока все сводится к одному: в Польше звучат политические заявления, украинские памятники в Польше продолжают разрушать и в тоже время Польша продолжает устанавливать в Украине свои нелегальные памятники. Последний польский памятник был установлен в Виннице без согласия властей", — заявил Вятрович в комментарии "Вестям".

    Ранее Вятрович раскритиковал польского сенатора и историка Яна Жарина, который обвинил Украину в варварском поведении по вопросам исторической памяти.

    Напомним, что недавно польский министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский пообещал, что "люди, которые демонстративно носят мундиры СС Галичина, в Польшу не въедут".

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