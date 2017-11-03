Скандал с Польшей. Порошенко боится задеть "правых" - Бортник

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

И без того непростые отношения между Украиной и Польшей в ближайшее время рискуют еще больше ухудшиться. Комментируя состояние отношений двух государств, глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Польша запускает процедуры, которые не позволят людям, демонстрирующим крайне антипольские взгляды, въехать в страну.

Ответ украинской стороны оказался симметричным. Если первые лица предпочли отмолчаться, то позицию государства озвучил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович. По мнению чиновника, в Польше есть политики, которые видят свою страну Четвертым Римом", а также обвинил их в "имперских замашках".

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По мнению политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, право-радикальной риторикой Украина провоцирует негативное отношение со стороны национальных элит других стран.

"Наблюдая за убаюкиванием, которое наши политики пытаются продемонстрировать по части международных отношений, можно сказать, что сегодня Украина превратилась в страну изгоя. Это касается, даже нашего ближайшего соседского окружения. Своей право-радикальной политикой мы сумели спровоцировать негативное отношение со стороны национальных элит других стран. Они вынуждены реагировать на резкое изменение общественного мнения в отношении Украины", — считает Бортник.

Эксперт уверен, что скандальные отношения с Польшей будут переходить в более хроническую форму и усугубляться.

"С одной стороны, поляки активно набирают украинцев на освободившиеся рабочие места. С другой — еще в 2015-м году наши политические лидеры обещали Польше внести изменения в закон о героизации "правых" ОУН-УПА. Хотя бы в той части, где установлена уголовная ответственность за непризнание этих деятелей героями. Этого до сих пор не сделано и в Польше это воспринимается как обман. Польское общественное мнение не может в качестве хорошего соседа страну, которая героизирует Степана Бандеру. Естественно, ситуация будет только усугубляться", — считает Бортник.

Также эксперт рассказал о причинах отсутствия реакции первых лиц государства на высказывания мелких чиновников вроде Вятровича.

"С одной стороны, просто не на чем пиариться, а это нужно делать из страха потерять свое место, доходы. Накануне выборов 2019-го года гуманитарная истерика будет только нагнетаться. Благодаря ей и влиянию "правых" можно будет попасть в новый политический цикл. Поэтому сейчас Вятрович и компания такими действиями попросту готовят себе место пожирнее и побогаче. Повлиять на этот процесс никто не в состоянии. Петр Порошенко боится конфликта с "правыми", судебная система отсутствует, гражданское общество фрагментировано и деморализировано. Раньше с людей подобных скандальной Ирине Фарион из "Свободы" просто смеялись. Сегодня они получили большие должности. Хотя, это люди, которые, в принципе, не способны быть государственными деятелями", — резюмировал политолог.