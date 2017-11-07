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    Политика

    Президент Польши обратился к Порошенко в связи с "антипольскими взглядами"

    Тема:

    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор (194)

    (обновлено: )27560
    По словам президента Польши, украинские чиновники на высоких должностях с антипольскими взглядами "не строят сотрудничества между нашими странами, они их разрушают".
    Петр Порошенко и Анджей Дуда
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Президент Польши Анджей Дуда призвал руководство Украины не назначать на высокие должности лиц с антипольскими взглядами, передает украинское бюро "Польского радио".

    "Я ожидаю от президента Петра Порошенко и его сотрудников, от премьер-министра Владимира Гройсмана, что люди, которые откровенно провозглашают националистические и антипольские взгляды, не будут занимать важных должностей в украинской политике", — заявил во вторник Дуда.

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По мнению президента, "такие люди не строят сотрудничества между нашими странами, они их разрушают".

    "Поэтому такие люди в большой политике, в политике, которая имеет международное значение, не должны иметь место с украинской стороны", — продолжил президент Дуда для католических СМИ..

    По его словам, "то, что есть такие люди, — а все же, мы знаем, что такие существуют — это очень нехороший знак с украинской стороны по отношению к нам".

    "Об этом также необходимо говорить громко, что на важных должностях в Украине есть люди, которые практически имеют откровенно антипольские взгляды, это неприемлемо", — подчеркнул Дуда.

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    Ранее глава польской дипломатии затронул вопрос составления "черных списков" среди украинцев, которые, по словам Ващиковского, препятствуют на административном уровне проведению польской стороной эксгумаций в Украине, или "носят мундиры СС Галичина". Он добавил, что в случае одного лица эта процедура уже введена в действие. Фамилий он не назвал.

    Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.

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    Верховная Рада приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".

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