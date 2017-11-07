"Нас используют". Польский министр прокомментировал отношения с Украиной

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Варшава долгое время безусловно поддерживала Киев, но в последнее время признала, что "нас используют". Его заявление прозвучало в эфире радио Trojka, сообщает "Укринформ".

"По сей день мы сжимали зубы, поскольку учитывая нашу военно-политическую доктрину и безопасность сохранение независимой Украины является бесценным. Однако мы сочли, что нас используют, что Украина достаточно беззаботно смотрит на эту проблему и выходит из расчета, что мы безусловно будем поддерживать безопасность и независимость Украины, стоять на ее стороне в конфликте с Россией и не требовать решения двусторонних проблем — исторических или образовательных", — заявил глава внешнеполитического ведомства Польши.

Он добавил, что Польша открыто говорит: "Российская агрессия не может быть отговоркой, чтобы не решать двусторонних проблем".

По его словам, "костью несогласия" в двусторонних отношениях является история, "в некотором роде" образование, а также возвращение польской общине в Украине церковного имущества костелов и приходских домов.

Ващиковский подчеркнул, что после визита во Львов 4-5 ноября он намерен встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой, но "не имеет для президента оптимистичных новостей".

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Ранее глава польской дипломатии затронул вопрос составления "черных списков" среди украинцев, которые, по словам Ващиковского, препятствуют на административном уровне проведению польской стороной эксгумаций в Украине, или "носят мундиры СС Галичина". Он добавил, что в случае одного лица эта процедура уже введена в действие. Фамилий он не назвал.

Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.

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Верховная Рада приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".