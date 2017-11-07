Польский министр хочет отговорить Дуду от визита в Украину

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Глава МИД Польши Витольд Ващиковский будет рекомендовать президенту страны Анджею Дуде не ехать в декабре в Харьков.

Об этом министр заявил в эфире Польского радио.

"У меня нет оптимистичных новостей для президента", — сказал Ващиковский и отметил, что поговорит с президентом Дудой по итогам своего визита во Львов, который состоялся 4 и 5 ноября.

Глава МИД заявил, что представит президенту свое видение ситуации с Украиной, но решение о визите примет сам Дуда.

По словам Ващиковского, "до сих пор в отношениях с Украиной мы стискивали зубы", так как политико-военная доктрина Польши предполагает сохранение независимой Украины, и "это неоценимо" с точки зрения безопасности Польши, однако рассмотрение спорных вопросов общей истории Варшава не хочет больше откладывать.

"Российская агрессия не может служить оправданием для двусторонних польско-украинских вопросов, которые не решены", — заявил он.

Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.

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Верховная Рада приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".