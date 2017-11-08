В Польше задержаны 17 нелегалов из Украины

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Польские пограничники задержали в Опольском воеводстве 17 граждан Украины, сообщает 8 ноября Силезское отделение Пограничной службы Польши.

"Польское радио" передает, что пребывание украинцев в Польше противоречило декларируемым целям, один из задержанных работал нелегально.

Задержание произошло во время совместной акции пограничников и инспекторов Государственной инспекции труда в Ополе. Проверка проходила в одном из логистических центров на территории Опольского воеводства.

В связи этим комендант Пограничной службы в Ополе выдал 16 гражданам Украины решение об возвращении на родину.

Один из задержанных незаконно выполнял работу, у него было разрешения на трудоустройство в Польше. Суд уже постановил, что украинский заробитчанин должен уплатить штраф и покинуть территорию Польши.

Недавно глава польского МИД Витольд Ващиковски заявил, что Польша в 2018 году почти в полтора раза увеличит количество рабочих виз для граждан Украины. В 2017 году поляки выдали украинцам более 600 тысяч рабочих виз.