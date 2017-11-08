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    В Польше задержаны 17 нелегалов из Украины

    (обновлено: )18840
    Один из задержанных нелегально работал на территории Польши. Польский суд уже наказал "заробитчанина" - ему предстоит оплатить штраф.
    Польский полицейский охраняет Национальный стадион, где проводится саммит НАТО в Варшаве.
    REUTERS Kacper Pempel

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Польские пограничники задержали в Опольском воеводстве 17 граждан Украины, сообщает 8 ноября Силезское отделение Пограничной службы Польши.

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    "Польское радио" передает, что пребывание украинцев в Польше противоречило декларируемым целям, один из задержанных работал нелегально.

    Задержание произошло во время совместной акции пограничников и инспекторов Государственной инспекции труда в Ополе. Проверка проходила в одном из логистических центров на территории Опольского воеводства.

    В связи этим комендант Пограничной службы в Ополе выдал 16 гражданам Украины решение об возвращении на родину.

    Один из задержанных незаконно выполнял работу, у него было разрешения на трудоустройство в Польше. Суд уже постановил, что украинский заробитчанин должен уплатить штраф и покинуть территорию Польши.

    Недавно глава польского МИД Витольд Ващиковски заявил, что Польша в 2018 году почти в полтора раза увеличит количество рабочих виз для граждан Украины. В 2017 году поляки выдали украинцам более 600 тысяч рабочих виз.

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