В Италии расследуют загадочную смерть 26 девушек-мигранток

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина, Александр Логунов. Прокуратура итальянского города Салерно начала расследование по факту гибели 26 девушек на борту судна, перевозившего мигрантов по Средиземному морю.

Тела девушек возраста 14-18 лет в порт на юге Италии в воскресенье доставил испанский военный корабль, участвующий в военно-морской миграционной миссии ЕC в Средиземноморье EunavforMed. На его борту находились почти 400 спасенных мигрантов.

Префект Салерно Сальваторе Мальфи предположил, что девушки, предположительно, нигерийского происхождения, не выжили при крушении судна, "будучи более слабыми" по сравнению с находившимися на той же лодке мужчинами. Он также исключил, что инцидент каким-либо образом связан с торговлей людьми. По его словам, контрабандисты используют другие маршруты и не стали бы рисковать "столь ценным товаром".

Тела погибших девушек, отмечает газета Corriere della Sera, на борту испанского корабля были заморожены и сейчас находятся в одном из моргов Салерно в ожидании вскрытия. Экспертам предстоит определить точные причины смерти и выяснить, не имело ли место сексуальное насилие в отношении девушек. Обследование планируется завершить в течение недели.

В рамках открытого расследования уже задержаны два человека – граждане Ливии и Египта. Их обвиняют в незаконной перевозке людей.

Ранее Международная организация "Врачи без границ" заявила о приостановке деятельности по спасению мигрантов в Средиземном море из-за угрожающих действий ливийской береговой охраны и препятствий в работе со стороны итальянского правительства.