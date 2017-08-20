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    Киев

    Полиция Киева проводит масштабную операцию "Мигрант"

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    По информации полиции Киева, в результате совместно проведенных с сотрудниками Госпогранслужбы и миграционной службы в отношении 148 лиц составлены протоколы о совершении административных правонарушений. Выдворены за пределы Украины три человека.
    Полиция Киева проводит масштабную операцию Мигрант
    МВД Украины

    КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. В Киеве в ходе проведения совместной операции "Мигрант" сотрудниками Нацполиции, Государственной пограничной службы и Государственной миграционной службы выявлены 29 нелегальных мигрантов, сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

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    "В результате совместно проведенных с сотрудниками Государственной пограничной службы и Государственной миграционной службы в отношении 148 лиц составлены протоколы о совершении административных правонарушений, 29 из них оплатили штрафы за нарушение правил пребывания в Украине. Выдворены за пределы Украины три человека", — сообщил заместитель начальника Соломенского управления полиции Олег Волошин.

    По его словам, еще один человек ждет выдворения в пункте пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Кроме того, в ходе операции оперативники районного управления полиции задержали иностранца за совершение кражи.

    "Выяснилось, что иностранец неоднократно судимый за кражи на территории Украины. Следователи начали уголовное производство по части второй статьи 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины", — отметил Волошин.

    Ранее сообщалось, что в Финляндии пропали 37 украинцев и три гражданина Эстонии, приехавшие собирать ягоды.

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