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    Аналитика и комментарии

    Кровавая реальность. В Украине убивают за деньги и ради развлечения

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    Криминал поглотил Украину: убийство депутата от БПП (240)

    (обновлено: )54612
    Украинцы постепенно звереют: для некоторых сегодня избить, убить – зарезать или застрелить, стало проще простого. Даже уголовники, которые раньше подумать не могли совершить убийство, сегодня спокойно идут на "мокруху". И даже обычные украинцы забивают оппонентов до смерти.
    На месте убийства в Киеве
    kyiv.npu.gov.ua

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    Ничего не стоящая жизнь

    В Харькове домушники, попавшиеся "на горячем", чтобы не получить условный срок, решили идти на "вышку" – пожизненный. Забросали гранатами приехавший на вызов соседей наряд полиции. По счастливой случайности никто не погиб от взрыва гранат РГД-5 и Ф-1. Инвалидом на всю жизнь останется один из полицейских, которому ампутировали ногу.
    Но это уже не первый случай, когда кража имущества оборачивается трагедией.

    В микрорайоне Кулебовка города Новомосковск в собственном доме рано утром сын наткнулся на тело матери с многочисленными ножевыми ранениями. Как оказалось, к убийству причастны ровесники ее сына-студента, два парня 17 и 18 лет. Они знали, что женщина проживает одна и решили ее обворовать. Но когда залезли в дом, хозяйка проснулась и, чтобы она их не опознала, один схватил нож и ударил женщину.

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    Двое 46-летних мужчин решили зайти в гости к будущей теще одного из них – провести воспитательную работу. Когда дверь открыла пенсионерка, один из мужиков с порога сильно несколько раз ударил 80-летнюю старушку. Женщина упала замертво. Они не растерялись, нашли в доме 2 тысячи гривен, с которыми и ушли. Но с пьяных глаз "деятели" перепутали подъезд и этаж.

    Согласно результатам экспертизы, причиной смерти женщины стала травма грудной клетки.

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    На всю Украину прогремело убийство Ивана Полывяного, который занимал пост председателя правления АО "Киевоблэнерго". Грабители запытали его до смерти. Как считают в полиции, у грабителей не было цели убивать владельца дома. Те напали на хозяев дома, связали их и выпытывали, где находится сейф. Но ни супруг, ни его жена ничего им не сказали и грабители забрали только 15 тысяч, лежащие на виду. А также сняли обручальное кольцо с женщины.

    Новое в мире криминала

    К сожалению, приходится констатировать, что украинцы перестали отдавать себе отчет в собственных поступках. Все как в 90-е, когда жажда наживы становилась выше здравого смысла.

    "За время своей службы я повидал разное. Но раньше все было понятно. Домушники никогда не ходили на дело с огнестрельным оружием, не говоря уже о гранатах. Только "перо" (нож) брали, который помогал в работе, если надо оконную раму отжать, что-то подцепить. Бывало, что этот нож применяли при попытке скрыться.

    ГУ НП в Закарпатской области/Facebook
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    А в 90-е годы было разное: при задержании разных группировок случалось, что и гранаты бросали и отстреливались. Харьковские домушники с гранатами – это уже новый подвид, вооруженные. Не удивительно, что сегодня у каждой приблатненной шушеры может оказаться ствол. Странно, если есть оружие, зачем идти воровать – можно идти грабить", — рассказывает РИА Новости Украина сотрудник МВД Андрей Кондрашов

    От нападения вооруженных воров, грабителей, просто прохожих, но с дурными намерениями, сегодня не застрахован никто. Криминал сегодня распоясался. А еще, на смену тем, кто когда-то жил "по понятиям" приходят новые, которые далеки от каких-либо норм: новое поколение, воспитанное на голливудских боевиках и видеоиграх.

    "Сегодня нужно быть предельно внимательным: и сотрудникам полиции, и гражданам. Не геройствовать ни в коем случае, если дороги жизнь и здоровье. Отдать все, что требуют. Сегодня мы все обречены на выживание – оружия много, а безбашенных – еще больше. А кровь еще долго будет литься, потому что идет криминальная война", — подчеркивает Андрей Кондрашов.

    И только в МВД уверяют о том, что рост уровня преступности пошел на спад.

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