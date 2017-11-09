Кровавая реальность. В Украине убивают за деньги и ради развлечения

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Ничего не стоящая жизнь

В Харькове домушники, попавшиеся "на горячем", чтобы не получить условный срок, решили идти на "вышку" – пожизненный. Забросали гранатами приехавший на вызов соседей наряд полиции. По счастливой случайности никто не погиб от взрыва гранат РГД-5 и Ф-1. Инвалидом на всю жизнь останется один из полицейских, которому ампутировали ногу.

Но это уже не первый случай, когда кража имущества оборачивается трагедией.

В микрорайоне Кулебовка города Новомосковск в собственном доме рано утром сын наткнулся на тело матери с многочисленными ножевыми ранениями. Как оказалось, к убийству причастны ровесники ее сына-студента, два парня 17 и 18 лет. Они знали, что женщина проживает одна и решили ее обворовать. Но когда залезли в дом, хозяйка проснулась и, чтобы она их не опознала, один схватил нож и ударил женщину.

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Двое 46-летних мужчин решили зайти в гости к будущей теще одного из них – провести воспитательную работу. Когда дверь открыла пенсионерка, один из мужиков с порога сильно несколько раз ударил 80-летнюю старушку. Женщина упала замертво. Они не растерялись, нашли в доме 2 тысячи гривен, с которыми и ушли. Но с пьяных глаз "деятели" перепутали подъезд и этаж.

Согласно результатам экспертизы, причиной смерти женщины стала травма грудной клетки.

На всю Украину прогремело убийство Ивана Полывяного, который занимал пост председателя правления АО "Киевоблэнерго". Грабители запытали его до смерти. Как считают в полиции, у грабителей не было цели убивать владельца дома. Те напали на хозяев дома, связали их и выпытывали, где находится сейф. Но ни супруг, ни его жена ничего им не сказали и грабители забрали только 15 тысяч, лежащие на виду. А также сняли обручальное кольцо с женщины.

Новое в мире криминала

К сожалению, приходится констатировать, что украинцы перестали отдавать себе отчет в собственных поступках. Все как в 90-е, когда жажда наживы становилась выше здравого смысла.

"За время своей службы я повидал разное. Но раньше все было понятно. Домушники никогда не ходили на дело с огнестрельным оружием, не говоря уже о гранатах. Только "перо" (нож) брали, который помогал в работе, если надо оконную раму отжать, что-то подцепить. Бывало, что этот нож применяли при попытке скрыться.



ГУ НП в Закарпатской области/Facebook На месте убийства директора предприятия в Ужгороде

А в 90-е годы было разное: при задержании разных группировок случалось, что и гранаты бросали и отстреливались. Харьковские домушники с гранатами – это уже новый подвид, вооруженные. Не удивительно, что сегодня у каждой приблатненной шушеры может оказаться ствол. Странно, если есть оружие, зачем идти воровать – можно идти грабить", — рассказывает РИА Новости Украина сотрудник МВД Андрей Кондрашов.

От нападения вооруженных воров, грабителей, просто прохожих, но с дурными намерениями, сегодня не застрахован никто. Криминал сегодня распоясался. А еще, на смену тем, кто когда-то жил "по понятиям" приходят новые, которые далеки от каких-либо норм: новое поколение, воспитанное на голливудских боевиках и видеоиграх.

"Сегодня нужно быть предельно внимательным: и сотрудникам полиции, и гражданам. Не геройствовать ни в коем случае, если дороги жизнь и здоровье. Отдать все, что требуют. Сегодня мы все обречены на выживание – оружия много, а безбашенных – еще больше. А кровь еще долго будет литься, потому что идет криминальная война", — подчеркивает Андрей Кондрашов.

И только в МВД уверяют о том, что рост уровня преступности пошел на спад.