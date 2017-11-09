В Украине не увольняют политиков из-за секс-скандалов - эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос столицы

Накануне отстраненный министр правительства Уэльса Карл Сарджент покончил с собой.

Стоит напомнить, на прошлой неделе он потерял работу в министерстве. Причина — обвинения в неподобающем поведении от нескольких женщин. В чем конкретно обвиняли политика не уточнялось.

В британском политикуме прокатилась волна обвинений в домогательствах — с разными последствиями. Так, неделю назад в отставку подал министр обороны Великобритании Майкл Фэллон. Случилось это после поста журналистки Джулии Хартли-Брюер. Она написала, что 15 лет назад военный, во время интервью, погладил ее по ноге.

Также 1 ноября стало известно об обвинениях в адрес первого министра правительства премьера Терезы Мэй — Дэмиана Грина. В сексуальных домогательствах его обвинила 31-летняя активистка Кейт Малтби. Она утверждает, что во время одной из встреч Грин положил ей руку на колено, а также отправил ей "наводящее на размышления" сообщение.

О том, как подобные истории могут повлиять на карьеру и жизнь украинского политика, в эфире радиостанции Голос столицы рассказал адвокат, управляющий партнер юридической фирмы "Можаев и партнеры" Михаил Можаев.

Подобные истории рушат практически карьеры. Как сложно доказать вину или невиновность человека, особенно после стольких лет?

— Вы совершенно верно указали на то, что ключевым в этих вопросах является именно доказательная база. Это первое.

И второе — те органы, которые рассматривают эти правонарушения, если они являются таковыми с точки зрения действующего законодательства той или иной страны, и соответственно, если есть само преступление, то тогда, и оно квалифицируется в рамках уголовного кодекса страны, то тогда компетентные органы должны его расследовать.

Любое расследование включает ряд мероприятий, и безусловно, нужно собрать доказательства, которые подтверждают или наоборот опровергают само обвинение. Поэтому здесь очень важно, чтобы были собраны доказательства.

В собирании доказательств вообще принимают участие все, и следственные органы, и потерпевшая сторона, и можно даже дать объявление в СМИ, придут лица, например, которые могут быть свидетелями, очевидцами происшествия и т.д.

Почему в большинстве случаев обычно становятся на сторону жертвы или даже псевдожертвы без разбирательств?

— Вот именно в европейских странах или, например, в США, действительно, достаточно только поднятия скандала, и люди сами подают в отставку. Не знаю, чем они руководствуются.

Скорее всего, это менталитет такой. У нас в стране происходит немножко по-другому. То есть у нас сначала нужно это доказать, а потом только уже разбираться есть основания для увольнения или нет.

Как это доказать?

— Например, берем по аналогии, как у нас написано законодательство, а оно в основном переписано с современных развитых стран, и т. д. Вот у нас в УПК четко написано, что есть реабилитирующие обстоятельства, есть не реабилитирующие обстоятельства.

К реабилитирующим, например, относится то, что отсутствует состав преступления. То есть, например, СМС — это не является составом преступления. Изнасилование — это является составом преступления, а СМС — нет, к примеру. То есть в рамках конкретного действующего законодательства.

Если, например, в законодательстве Великобритании прописано, что отправление СМС какого-то сомнительного характера является преступлением, это совсем другое дело. Но я сомневаюсь, что там такое написано.

Есть ли возможность как-то себя обезопасить от таких вещей?

— Невозможно от этого вообще застраховаться. Если кто-то хочет на этом сделать пиар, это один вопрос. Но мы же должны учитывать, что у этого человека есть семья, есть родственники, которые тоже заинтересованы в том, какая у человека репутация. И если кто-то хочет его очернить, то соответственно, компетентные органы должны расследовать этот факт, и должны уже установить либо отсутствие вины, либо наличие вины. Соответственно, принять процессуальное решение. По-другому каким-либо образом защитить себя или подстраховаться невозможно.

Презумпция невиновности же здесь сохраняется?

— Безусловно.

В западных государствах возникает ощущение, что здесь как раз презумпция вины действует в подобных заявлениях.

— Это решение самих лиц, которые подают в отставку. Просто в том обществе заведено, что если ты даешь даже какие-либо поводы для скандала, или для того, чтобы твои честь и достоинство были опорочены, это уже является для человека ключевым фактором в принятии решения.

Потому что, насколько я знаком с европейской средой, там не каждый человек может просто так высказать и вообще затронуть интересы другого человека. Там есть правильная пословица о том, что права одного человека заканчиваются там, где начинаются права другого человека. И там просто так никто не бросается такими заявлениями.

Если есть основания, они идут к юристам, юристы советуют, и соответственно, потом это все выкладывается в сеть.

Есть ли какие-то обвинения за бездоказательные подобные обвинения?

— Если человек осознавая то, что он делает, изложил эти сведения в СМИ, то в отношении этого человека может быть подан иск со стороны родственников либо со стороны человека, которого обвиняют, и он может получить какое-то возмещение морального ущерба.

В европейских странах, в Америке эти суммы составляют очень большие суммы. И поэтому человек может всю жизнь потом эту сумму выплачивать.

Вопрос от слушателя: "Бывают ли случаи обвинения женщин в домогательствах к мужчинам?".

— Хороший вопрос. История мало знает, наверное, таких случаев.

В теории в юридическом плане это возможно?

— В юридическом плане абсолютно возможно, потому что все страны, в том числе и Украина, стремится к тому, чтобы было полное равноправие мужчин и женщин. И законодательство, которое существует, оно как раз и гарантирует вот эти права, как одной, так и второй стороны.

А как следы насилия могут проявиться, если история 10-летней давности?

— Опять-таки, человек не обратиться в медицинские учреждения для того, чтобы зафиксировать какие-то побои, какие-то синяки. Но в то же время есть видео, которое может быть подтверждать это все и т. д. Как это могло скрываться.

Договоренности влияют каким-то образом на обвинения, которые прозвучали?

— Если человек фактически отказывается от обвинения, выступает об этом публично, то это, конечно же, не отменяет само обстоятельство. Но общество это воспринимает как ошибку какую-то, недоразумение и т. д. И, возможно, поэтому идут на сделку, идут на какой-то компромисс для того, чтобы не терять репутацию.

Я считаю, что если человек идет на такой сговор, то фактически он косвенно признает свою вину. Человеку, который прав в своей позиции, нечего терять. Он готов обсуждать любые моменты и доказывать свою невиновность, когда это будет необходимо, для того, чтобы не просто показать, что мы договорились, а именно показать, что отсутствует вообще какое-либо правонарушение.

Вспомните историю с Вайнштейном. Из компании исключили, контракты разорвали.

— В европейских странах, в США практикуется заключение контрактов. В контрактах описываются любые условия, которые, например, если не устроят работодателя, есть основания для увольнения. Если это четко предусмотрено было в контракте, тогда соответственно они могут сослаться на этот пункт и уволить.

У нас в стране так нельзя, из-за каких-то слухов уволить ни государственного чиновника, ни человека с работы, какой бы он пост ни занимал. Это не влияет. У нас нужно доказать вину, должен быть приговор суда, который вступит в силу, если этот приговор непосредственно влияет на занятие определенной должности, а обычно санкция в УК предусматривает, что в результате такого-то преступления человек лишается права на занятие определенной должности в течение определенного срока.

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И если этого не будет, то самостоятельно человека у нас, например, никто не может уволить.

Напомним, ранее главу секретариата Ватикана по экономическим вопросам, австралийского кардинала Джорджа Пелла судили по обвинению в сексуальных домогательствах.