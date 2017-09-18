Суррогатная политика, или На смерть ГОСТов

Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности

Чем "ближе" Украина к Европе, тем страшнее и опаснее в ней становится жить. Причем основную опасность для граждан представляют действия правительства страны.

Например, 13 сентября, Кабинет Министров Украины принял постановление, которое вносит изменения в некоторые законодательные акты Украины, чтобы "согласовать" их с Законом "О стандартизации", принятом Верховной Радой в феврале 2016 года.

Под этими совершенно обыденными и ничуть не страшными словами скрывается катастрофическое по своим последствиям решения Кабмина Украины, фактически отменяющее действие всех государственных стандартов разом.

В постановлении КМУ отмечается, что положения Закона:

— устанавливают добровольность применения национальных стандартов;

— отменяют необходимость согласования проектов национальных стандартов с государственными органами;

— отменяют отраслевую стандартизацию.

По мнению правительства, добровольное применение стандартов соответствует требованиям Соглашения по техническим барьерам в торговле (GATT), а также европейским принципам стандартизации. "В европейской практике ссылки на определенные стандарты в актах законодательства, в частности в директивах ЕС, являются единичными случаями", — уверены в Кабмине.

С 13 сентября (запомните эту дату), в Украине из законодательных актов должны быть исключены положения о:

— обязательности применения национальных стандартов;

— обязательности согласования проектов национальных стандартов с государственными органами;

— обязательности нормативно-правового регулирования отношений, связанных с разработкой стандартов и технических условий предприятий, учреждений и организаций;

— обязательности надзора за соблюдением стандартов и наложения штрафных санкций за несоблюдение требований стандартов.

С одной стороны, ГОСТы вроде как никто и не отменил, зато… раз они необязательны к применению, то зачем их соблюдать? Да еще и штрафы за их несоблюдение отменяются…

Если кому-то покажется, что в первую очередь ликвидация "привязки" к ГОСТам затронет рынок продуктов питания, то огорчу вас: ГОСТы на продукты питания в Украине последовательно отменяют с 2010 года и на данный момент едва ли не большая часть продаваемой еды у нас не гостирована, а сделана по разного рода ТУ (техническим условиям). То есть, мы уже давно едим какие-то суррогаты.

В первую очередь, ликвидация ГОСТов окончательно снимет последние нетарифные ограничения на ввоз и продажу в Украине любого некачественного или некондиционного товара, который в Европе и США продать легально невозможно. Причем, продаваться все это будет через торговые сети. А чтобы ликвидировать конкуренцию, торгово-сетевое лобби будет проталкивать через парламент законы, ограничивающие возможности украинцев делать прямые покупки за рубежом, например, через Интернет.

Во вторую очередь (или параллельно с отменой нетарифных барьеров), украинцы столкнуться с проблемой некачественных услуг ЖКХ, продаваемых по феноменальным ценам и без всякого учета. В первую очередь это коснется тепла и воды.

Почему? Да потому, что 22 июня (еще одна знаменательная дата) Верховная Рада приняла Закон Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и поставок воды". Статья 3 данного ЗУ вводит в украинское правовое поле не существовавшую до этого "чуду" под названием "коммерческий узел учета". Данная "чуда" должна считать объемы услуг, получаемые многоквартирным домом.

До 13 сентября, потребитель не был обязан вообще ничего платить из насчитанного этим узлом, так как непонятно было на основании чего (каких стандартов) оно работает. И отказ от оплаты насчитанного можно было спокойно обосновать в суде. Теперь же…

Поскольку ГОСТы не обязательны к исполнению, то что помешает компании-монополисту, установившей некий узел учета "чего-то-там", вести этот самый учет в неких условных единицах? К примеру, измерять подводимое к дому тепло не в калориях или джоулях, а в кредибоберах?

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Если потребитель, недовольный счетом в десятки тысяч гривен за насчитанные 100 500 кредибоберов тепла, придет в суд, то… НЕ СМОЖЕТ ТАМ НИЧЕГО ДОКАЗАТЬ! Почему? Да потому что ГОСТов-то нет, а счет ему выставили за кредибоберы. Учитывает кредибоберы узел учета. И все на строго законных основаниях. А то что в квартире холодно… ну так это проблемы самого потребителя, так как впечатления в суд не понесешь, а в связи с необязательностью исполнения ГОСТов да хоть минусовая температура будет, кого ж это интересовать-то будет?

Скажите "это невозможно"! Ну, так в 2013 году тоже было невозможно представить, что большей части населения Украины не будет хватать зарплат и пенсий на оплату услуг ЖКХ. Так что, "и невозможное – возможно", если принять соответствующие законы и постановления.

Имеет ли данное постановление хоть какое-то отношение к европейской практике, на которую в нем наличествую общие отсылы? НЕТ!

Позволю себе процитировать эксперта энергорынка Игоря Черкашина: "Для особо "одаренных" сообщаю и привожу выдержки относительно стандартов только из одной, профильной, 27 директивы ЕС касающейся сферы энергоэффективности:

— "Международный стандарт" — стандарт, принятый Международной организацией по стандартизации и доступный для общего пользования;

— "Европейский стандарт" — стандарт, принятый Европейским комитетом стандартизации, Европейским комитетом стандартизации решений в электротехнике или Европейским институтом стандартизации в области телекоммуникаций и доступен для общего пользования;

— При проведении энергетических аудитов следует учитывать соответствующие европейские и международные стандарты, такие как EN ISO 50001 (Системы энергетического менеджмента) или EN 16247-1 (Энергетические аудиты) или, если с учетом энергетического аудита, EN ISO 14000 (системы экологического менеджмента);

— Стандарты и нормы, направленные на улучшение энергоэффективности товаров и услуг, в т.ч. зданий и транспортных средств, за исключением случаев, когда они являются обязательными и применимыми в государствах-членах по законодательству Союза;

— В поощрение реализации мероприятий по энергоэффективности государства-участники обеспечивают соблюдение стандартов качества товаров, услуг и принятия мер. Если таких стандартов нет, то государства-участники работают с обязанными сторонами, участвующими сторонами или доверенными сторонами для внедрения таких стандартов".

Логичным продолжением инновационной деятельности Кабмина по превращению Украины в страну суррогатов, будет, очевидно, отмена СНиПов и ГСНов. И действительно, зачем дома строить по каким-то там правилам и нормам? Ведь есть же "невидимая рука рынка", которая все сама собою урегулирует. А то, что такой домик в один несчастный момент сложится внутрь себя вместе с жильцами или вспыхнет от малейшего пламени, как недавно в детском лагере в Одессе, то министров это как-то не волнует. Ни их же дети сгорели в огне.

P.S. Все любителям "евротыграции", буде таковые еще остались, настоятельно советую ознакомиться с европейским нормотворчеством в области стандартизации. Гарантирую, жизни не хватит перечитать все, что наплодили евробюрократы в этой области. Европейский рынок, по праву, считается одним из самых зарегулированных в мире! Не верите? Попробуйте легально продать на нем хоть что-то, не отвечающее EN и/или ISO. Будете весьма удивлены результатом.