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    Официально. ЕС выделит €100 млн на фонд энергоэффективности Украины

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    Как сообщил премьер Владимир Гройсман по итогам встречи с вице-президентом ЕК по энергосоюзу Марошем Шефчович, ЕС, как и предполагалось, выделяет до 100 миллионов евро на создание системы энергоэффективности в Украине.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и вице-президент Европейской Комиссии по вопросам Энергетического Союза Марош Шефчович во время встречи в Киеве.
    УНИАН

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Евросоюз выделит 100 миллионов евро на создание фонда энергоэффективности Украины, еще отдельно 20 миллионов евро предоставит Германия, сообщил премьер Владимир Гройсман по итогам встречи с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем.

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    Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает создание фонда энергоэффективности, цель которого – поддержка внедрения энергоэффективности в жилом секторе. Позднее, в конце августа, Гройсман заявлял, что договорился с Шефчовичем по телефону о привлечении 100 миллионов евро для наполнения фонда.

    "Мы обсудили вопросы функционирования фонда энергоэффективности, ЕС, как и предполагалось, выделяет до 100 миллионов евро на создание системы энергоэффективности в нашем государстве", — сказал Гройсман на брифинге по итогам встречи с Шефчовичем, который транслировался на его странице в Facebook.

    Он сообщил, что свой взнос в деятельность фонда также внесет Германия в сумме 20 миллионов евро, и сама Украина. При этом премьер не назвал сумму вклада со стороны украинского правительства.

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