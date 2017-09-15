Официально. ЕС выделит €100 млн на фонд энергоэффективности Украины

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Евросоюз выделит 100 миллионов евро на создание фонда энергоэффективности Украины, еще отдельно 20 миллионов евро предоставит Германия, сообщил премьер Владимир Гройсман по итогам встречи с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает создание фонда энергоэффективности, цель которого – поддержка внедрения энергоэффективности в жилом секторе. Позднее, в конце августа, Гройсман заявлял, что договорился с Шефчовичем по телефону о привлечении 100 миллионов евро для наполнения фонда.

"Мы обсудили вопросы функционирования фонда энергоэффективности, ЕС, как и предполагалось, выделяет до 100 миллионов евро на создание системы энергоэффективности в нашем государстве", — сказал Гройсман на брифинге по итогам встречи с Шефчовичем, который транслировался на его странице в Facebook.

Он сообщил, что свой взнос в деятельность фонда также внесет Германия в сумме 20 миллионов евро, и сама Украина. При этом премьер не назвал сумму вклада со стороны украинского правительства.