Саммит Украина-ЕС. Не стоит надеяться на рынки Европы — Решмедилова

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

В Киеве под председательством президента Петра Порошенко прошел XIX саммит Украина-ЕС. Согласно повестке дня встречи, лидеры обсудили вопрос имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, ход реформ в Украине и усиление поддержки со стороны Евросоюза, ситуацию c Донбассом и Крымом.

Как сообщает в своем Twitter пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, президент назвал его "саммитом безвиза и ассоциации". Также Порошенко выразил надежду, что следующий саммит Украина-ЕС пройдет в Донецке или Ялте.

Ход саммита Украина-ЕС прокомментировала (13 июля – Ред.) в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Александра Решмедилова.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра "Развитие Украины" Александра Решмедилова

(текст публикуется на языке оригинала)

Які підсумки цього саміту?

— Треба розуміти, що буде декілька рішень. Вони будуть стосуватися політичної, дипломатичної та економічної площин безпосередньо. Якщо розглядати політичну складову, то вони більше будуть направлені на внутрішні питання України, тому що все ж таки розумієте, що співпраця з ЄС не буде на рівних, тобто Україна-ЄС як повноцінне партнерство, все ж таки це буде співпраця сильного і більш слабкого партнерів. Під більш слабкими партнерами я розумію Україну. Тому будуть певні, скажімо так, варіанти, які потрібно буде робити. Тобто нам будуть все ж таки виставляти певну таку або дорожню карту, або певний таймінг для виконання окремо взятих на себе зобов'язань. Другий момент — дипломатична площина. Вона буде стосуватися відносин з країнами ЄС, тому що розумієте, що коли ми йшли до безвізового режиму, одною з країн, яка досить різко висловлювалася на рахунок України, це були Нідерланди. І саме ця країна зараз і продовжує різко висловлюватися, наприклад, навіть у спільному документі, який має бути оголошено як результат цього саміту, є формулювання, які не сильно влаштовують саме сторону Нідерландів, яку в свою чергу підтримують сильні партнери ЄС: Німеччина і Франція. Тобто їхня позиція так само буде враховуватися. Формулювання їх не влаштовує саме на якому наголошує українська сторона, це наміри України до вступу в ЄС, або інтеграційні наші моменти, які для нас є принциповими. Саме Нідерланди стоять на позиції, щоб не було зафіксовано в таких документах важливих таких формулювань. Ось тут можуть бути розбіжності, на цьому наголошує, наприклад Deutsche Welle і на це треба зважати, що не всі країни ЄС однаково дружньо відносяться, повністю дружньо і партнерськи відносяться до України. Є країни, які з пересторогою відносяться до активізації України на шляху до європейської родини.

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Цей пункт про визнання з боку ЄС європейських прагнень України. Тобто мова не йде про якісь прямі дії, це просто факт визнання. Чому це так не влаштовує тоді Нідерланди?

— Ні, я просто зазначаю, що ті моменти, які були з референдумом, взагалі з позицією Нідерландів, саме вони довго вагалися, чи давати все ж таки Україні певні зобов'язання і надавати все ж таки хоч якусь лібералізацію або пом'якшення своєї позиції. Тут ми бачимо, що зрушення є, Нідерланди поступово так само змінюють свою позицію, проте треба розуміти, що треба знімати романтичні настрої, такі рожеві окуляри, на шляху до ЄС, і зараз після такого саміту, а він насправді є 19-им, це ж не перша наша співпраця з ЄС. Будуть все ж таки встановлені певні строки і треба буде чітко розуміти, що будуть і дедлайни, які будуть горіти, і треба вже буде більш ретельно звітувати, і я думаю, що ці дедлайни будуть короткими, тобто це можливо будуть дедлайни на три місяці, на півроку, на рік. І такі терміни спливають швидко, і потрібно буде реально показувати результати, а не просто декларації. Тому що ви розумієте, що український вибір в сторону ЄС, він насправді тривалий і іноді ми дивилися в напрямку, а не робили певних дій. Тут від нас будуть вимагати вже реальних дій.

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А в економічному аспекті?

— Зараз ЄС займає позицію скорочення, наприклад, квот для наших товарів. Тобто розуміти, що найближчим часом українські товари хлинуть на європейські ринки, непотрібно. Вони зараз нас поки побачили у нас конкурентів і будуть намагатися навпаки обмежити нас, а не навпаки, зменшити перепони на шляху до українських товарів. Тут буде розуміння того, що треба буде підлаштовуватися і все одно шукати крім європейського ринку ще альтернативні. Тобто те, що було, цих квот і так було недостатньо, Україна їх зазвичай вичерпувала на початку року за перші місяці. А тут буде ще тенденція до скорочення. Я думаю, що нам зараз пообіцяють все ж таки якусь, знаєте, морквину для віслючка, щоб все ж таки рухатися в напрямку ЄС. Проте не треба надто сподіватися, на якісь омріяні ринки ЄС. Другий момент, важливо треба також зрозуміти, що європейські партнери продовжують лінію, яка була означена Рексом Тіллерсоном. І це буде питання корупції, боротьби з корупцією, і вони будуть за цим слідкувати. І я думаю, що це зараз буде одним з пріоритетних напрямків саме в політичній складовій і економічній, тому що від того, наскільки Україна зможе піднятися, наприклад, в міжнародних рейтингах і побороти корупцію, буде інвестиційний клімат, і економічна співпраця. Це все буде важливими моментами.

Наприклад, такі самі скандали як були з Ryanair, це так само буде говорити про привабливість, або непривабливість України для великих європейських компаній. От на цьому будемо зараз спостерігати, те що до нас завітали досить поважні гості, я кажу і про пана Жан-Клода Юнкера, і про Дональда Туска, і про Федеріку Могерині. Це підвищує статус України і все одно вводить Україну більше в європейську повістку дня. Проте, я думаю, буде продовжена та ж тенденція, яка була зазначена на самітах G7 і G20, тобто політична складова. Наприклад, того ж самого Мінську. Від нього відходити зараз не будуть. Нормандський формат, будуть на ньому наголошувати партнери європейські, я думаю, що просто іншими устами це буде озвучено ще раз, в різних модифікаціях. Проте, треба розуміти, що будуть чіткі вимоги до України, що треба робити на шляху до Європи. Проте скільки цей шлях буде тривати.

Ранее политолог Алексей Якубин в эфире "ГС" отметил, что либерализация визового режима с ЕС пока работает в образцово-показательно формате из-за повышенного внимания СМИ.