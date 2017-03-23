Это безопасно? Ешьте, господа, что заслужили, и молитесь

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Недавно восточноевропейские политики с удивлением узнали, что продукты, которые едят их граждане, отличаются от тех, которые едят граждане Западной Европы. Забавно, что для политиков это стало откровением, хотя на самом деле такая практика существовала у производителей продуктов, точно так же, как и у производителей одежды и других категорий товаров, всегда.

Каково же место Украины, как страны с невысоким уровнем доходов, в рейтинге качества товаров, что именно едят и потребляют ее граждане на фоне полного своеволия производителей, рассказали эксперты в области защиты прав потребителей на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Привыкайте к дешевому и плохонькому

"В Украине люди на сегодняшний день не способны покупать товар европейского качества, который мы с вами покупали еще 6-8 лет назад, мы от много отказываемся. Для меня было откровением этой недели, что во многих регионах Украины тяжело найти говядину, потому что она стоит уже больше 100 гривен за килограмм. А такой товар залеживается, соответственно, магазины уже стараются его не приобретать. Мои знакомые с такой же ситуацией уже сталкивались в Киеве — нужно пройти ряд магазинов, чтобы найти товар хорошего качества вообще, а в данном случае — говядину. Эта проблема связана с уровнем доходов. Поэтому естественно, мы должны привыкать к тому, что мы не можем купить товар одинаковый по качеству с немцем, поскольку мы платим совершенно разные деньги", - сказал генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Он пояснил, что на продаже товара, который производится, например на заводе в Польше, и поставляется в Украину и в Германию, производитель может зарабатывать больше в Германии, и меньше — в Украине.

"Когда мы считаем "индексы бигмаков", мы понимаем, что на самом деле продукция должна быть приблизительно одинакового качества, и стоить в разных странах по-разному. Это, с одной стороны, происходит за счет маржи производителей, а с другой стороны — за счет качества такой продукции. Поэтому, конечно же, качество продукции, продающейся в Украине, в том числе импортной, будет на сегодняшний день ниже. И по мере того, как уровень наших доходов и наша платежеспособность будет снижаться, товар будет все более низкого качества", — отметил Дорошенко.

Питание может навредить вашему здоровью

Эксперты подчеркивают, что в Украине не только сложилась катастрофическая ситуация с качеством продуктов питания, но и их безопасность уже становится насущной проблемой.

"Союз потребителей Украины регулярно проводит мониторинг торговых сетей на предмет просроченной продукции, небезопасной продукции, которая не соответствует товарному виду, и мы констатируем, что такой продукции становится все больше. Особенно продукции, которая попадает сюда нелегально. Не вопрос, что в Евросоюзе продукция с истекшим сроком годности изымается. Попадает к нам контрабандой, здесь перебивается-перефасовывается, а потом попадает уже на рынок для украинских граждан. И правоохранительные органы часто накрывают такие центры по фасовке и перебитию номеров. Это касается не только продуктов питания — лекарственные препараты сюда также попадают", — сказал директор Международной академии стандартизации Олег Цильвик.

Эксперты утверждают, что огромным негативным фактором является то, что в Украине вот уже два с половиной года нет органа, который бы занимался качеством как продуктов питания, так и вообще всех товаров, которые потребляют украинцы. Госпотребслужба не справляется с возложенными на нее функциями по контролю, в первую очередь, вопросов безопасности.

"Сегодня уже стали не редкостью массовые отравления детей в детских садах, в поездах, в санаториях. Компании или детские учреждения закупают по системе "Прозоро" продукцию, где главенствующим фактором является цена, и потом детям поставляют некачественную или небезопасную продукцию. Это все системные упущения, которые мы видим спустя три года реформирования системы контроля за рынком, когда вновь сформированная структура два года не могла запуститься, на третий год вроде бы приступила к работе, но нет ни кадрового обеспечения, ни инструментального лабораторного обеспечения, ни даже денег на проведение необходимых экспертиз", - сказал Цильвик.

Украинский безответственный бизнес не преминул воспользоваться подобной вольницей, и прибегает к массовому обману потребителей. И в лучшем случае, это продукция будет действительно безопасной для здоровья, если просто не доложили фиников в мюсли, а в худшем — нанести непоправимый вред.

Неизвестные жиры в сливочном масле

Когда производитель привыкает, что он никем не контролируется, и единственным критерием, по которому потребители выбирают товар, это цена, то естественно, он начинает удешевлять свою продукцию за счет того, что туда кладется то, что класть не положено. А если даже и положено, то об этом нужно написать на этикетке: например, содержит растительные жиры, либо произведено с добавлением таких-то ингредиентов.

Почетный президент общественной организации "Всеукраинская ассоциация защиты прав потребителей "Потребительское доверие" Ирина Кравченко рассказала, что результаты мониторинга, который проводит их организация, свидетельствуют о катастрофической ситуации с фальсифицированными продуктами на украинском потребительском рынке.

"С 2013 года мы отобрали более 700 образцов продуктов питания, в основном тех, которые больше всего фальсифицируют. Это продукты молочной группы, (а они используются наиболее социально уязвимыми слоями населения — дети, люди пожилого возраста), и они фальсифицируются больше всего на продовольственном рынке. Дальше идут соки, это и мясо, и колбасные изделия, и крупы, разные кетчупы, маргарины, растительные масла. И когда мы их отбираем и исследуем, мы видим огромное количество нарушений. Например, отбирается 40-50 образцов, и из них 70% — это фальсифицированные образцы. А животное масло иногда фальсифицируется на 100% — там отсутствует молочный жир", — сообщила Ирина Кравченко.

Более того, по ее словам, это вообще некий суррогат, который фальсифицируется даже не растительными жирами, а неизвестными жирами, в том числе и животного происхождения.

"Это может быть тюлений жир, олений жир, какой-то бизоний, который завозится. А мы не знаем, что завезли и чем фальсифицировали, на основе какого жира это сделано! И я заявляю это очень ответственно, поскольку мы по этому поводу собирали целую конференцию химиков, которые работают в наших лабораториях бывшей системы Госпотребстандарта Украины — это система технического регулирования, и там мы исследуем эту продукцию. Так вот, наши химики не могут выяснить, что это вообще за основа, на которой сделан фальсификат, но до 100% отсутствует в животном масле продукт молочного происхождения", - подчеркнула Кравченко.

Естественно, что подобные продукты наносят вред здоровью, более того, никому доподлинно не известны последствия употребления подобных веществ в качестве пищи.

Клиент должен быть лохом и должен быть обманут

Комментируя недавнее решение Кабмина запретить продажу бытовой техники без кассовых аппаратов, эксперты отметили, что если бы в Украине действовал рыночный надзор так, как он действует в Европейском союзе, проблемы с гарантийным обслуживанием и бы не было вообще.

"Сегодня введя кассовые аппараты, мы решим только проблему торговых сетей, которые получат приток клиентов за счет оттока из малого и среднего бизнеса. Проблему это не решит — потребитель, который хочет купить дешевле, купит эту технику и без кассового аппарата. Вопрос: почему эта техника присутствует на рынке — она попала сюда не легально в большинстве случаев? Без оценки соответствия, без маркировки, без информации", - сказал Цильвик.

Эксперт рассказал, что сейчас в Украине появился новый тренд, с помощью которого "облапошивают" тех, кто гонится за дешевизной.

"В Украине есть национальная торговая сеть, которая продает мобильные телефоны и прочее. Человек, покупая в этой сети телефон, покупает его, по факту, в чешской компании. Ему присылают этот телефон (он подпадает под границу до 150 евро без растаможки), приходит без инструкции на украинском языке, без маркировки. И в случае гарантийного ремонта, когда человек обращается в сервисный центр, ему говорят: "Этот телефон был предназначен для китайского рынка, его косо-криво перепрошили, чтобы вам его продать, чтобы там хотя бы украинский язык был. Но прошивка слетела, и он не поддается ремонту. Обращайтесь в чешскую компанию, где вы его купили", — рассказал Цильвик.

Кроме того, сейчас в Украине из-а того, что потребитель голосует кошельком и ищет дешевую продукцию, а к национальному производителю из-за обилия фальсификата, доверия нет, наблюдается еще одно новое явление.

"Все знают, что в Европейском союзе контроль за рынком сильнее, и многие рванулись покупать контрабандную продукцию. Так вот сегодня фальсификация этой продукции приобрела такие масштабы, что уже бренды поднимают вопрос — в Украине подделывают иностранных производителей и под видом контрабанды продают фальсификат местного разлива. И на это никто не может обратить внимание, потому что закон о защите прав потребителей в этом случае не работает", — пояснил Цильвик.

Экспертов чрезвычайно беспокоит, что сегодня в Украине реформированием системы защиты прав потребителей занимается исключительно бизнес и делает это исключительно в своих собственных интересах. Потребителю остается лишь уповать на собственное чутье и инстинкт выживания.