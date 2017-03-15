Европарламент ужесточил контроль за пищевой продукцией в ЕС

КИЕВ, 15 мар – РИА Новости Украина. Европарламент в среду одобрил меры по усилению контроля за продовольствием в странах ЕС, говорится в пресс-релизе ЕП.

"Планы по ужесточению официального контроля в сфере продовольствия были приняты Европарламентом в среду", — говорится в релизе.

Законодательство обеспечит всеобъемлющую, комплексную и более эффективную систему контроля в области правил безопасности пищевых продуктов и кормов, требований к ветеринарии и здоровью растений, говорится в сообщении.

Правила предполагают возможности проведения необъявленных проверок во всех соответствующих секторах, улучшение борьбы против обманных действий, проверки Еврокомиссии в странах Евросоюза, свидетельствует релиз.

Ранее сообщалось, что в марте в Украине ожидается продолжение восходящего ценового тренда на овощи и фрукты под влиянием фактора сезонности.