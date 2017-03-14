Сюрпризы в еде. Украинские потребители беззащитны перед обнаглевшим бизнесом

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Украина стала не только европейским, но и мировым лидером во многих вопросах, связанных, в первую очередь, с низкой безопасностью и отвратительным качеством жизни.

"Мы вынуждены констатировать, что голос потребителя не только не слышат, но мы ощущаем тотальное невосприятие политиков и органов власти (по всем сегментам власти – законодательной, исполнительной, судебной), пренебрежение и наступление на права гражданина Украины, как потребителя", – глава правления Всеукраинской общественной организации "Союз потребителей Украины" Леонид Школьник во время проведения "круглого стола" в Киеве.

В Украину хлынул европейский фальсификат

Как подчеркнул Школьник, благополучие человека определяется качеством продуктов питания, потребляемой воды и лекарственных препаратов.

"С отменой сертификации мы поставили отечественных производителей продуктов питания в неравное положение с производителями с Запада. А западные производители, которые выпускают продукцию не соответствующую европейским стандартам, имеют право продавать ее в третьи страны. И весь этот "негаразд" – фальсификат, подделка – попадает в нашу страну, и это представляет угрозу не только здоровью, но и жизни людей. Что касается воды, то 30% воды в Украине вообще не пригодно для питья. А потом мы удивляемся, что у нас такая высокая смертность и такая низкая продолжительность жизни", – сказал глава правления "Союза потребителей Украины".

Говоря о лекарственных препаратах, эксперт отметил, что они в Украине не только дороже, чем в Европе, но по разным оценкам от 30 до 90 процентов лекарственных препаратов являются поддельными.

"Медицинское оборудование – это отдельная трагедия для нашей страны, потому что оборудование, которое используется, дает неверные показания, никто не занимается его метрологическим обеспечением. И когда человек лечит онкологию, он получает повышенную дозу радиации, то есть, здравоохранение не лечит, а ускоряет процесс ухода из жизни", – возмущен Школьник.

Власть бездействует

В то же время эксперты отмечают, что в Украине не существует отдельного органа исполнительной власти, подчиненного Кабинету министров, который бы защищал права потребителей.

Еще в 2015 году Кабинет министров планировал привести защиту прав потребителей к нормам Европейского союза, включая борьбу с дискриминационной ценовой политикой, обеспечение доступа к полной информации про товар, а также недопущение несправедливых практик бизнеса по отношению к потребителю. Но сейчас ситуация не только не улучшилась, но стала еще хуже.

"Защиту прав потребителей отдали Министерству аграрной политики, при котором создали службу, куда загнали санитаров, загнали туризм, пробирную палату и так далее. Злые языки говорят, что аграрии умудрились избавить страну от скотины, теперь они взялись за людей. Два года эта структура вообще не работала", – констатирует Школьник.

Эксперты подчеркивают, что в Украине бизнес стал властью, а власть стала бизнесом, при этом больше всего от этого страдает потребитель.

"Сегодня бизнес ведет себя очень агрессивно по отношению к потребителю. Но мы говорим "бизнес" подразумевая самый низкосортный и нецивилизованный сегмент рынка, мы говорим именно о торговле. Потому что наш производитель, который старается и выпускать продукцию по ГСТУ, и соответствовать техническим регламентам, и пытается выйти на европейский рынок, не может конкурировать с этим вот доморощенным бизнесом, который вышел с базара, и который сегодня не то, что не уважает права потребителей, ему вообще начхать на здоровье и безопасность потребителей. К сожалению, у нас сейчас этот бизнес процветает", – сказал исполнительный директор Международной академии стандартизации Олег Цильвик.

80% некоторых товаров – фальсификат и контрафакт

По его словам, выходом из сложившейся ситуации могло бы послужить введение механизмов досудебного решения через введение омбудсменов.

"У бизнеса есть свой бизнес-омбудсмен, который работает при Кабмине, у бизнеса есть Государственная регуляторная служба, которая защищает его интересы, есть Совет предпринимателей при Кабмине, то есть бизнес вооружен и защищен", – считает Цильвик.

Он подчеркнул, что в Украине нежелание потребителей отстаивать свои права привело к тому, что по отдельным сегментам рынка уровень фальсификации и обмана потребителей переваливает за 80%.

"Мы недавно провели исследование по рынку фасованного цемента, которое показало, что больше 80% этой продукции – фальсификат и контрафакт. А мы потом покупаем жилье из этого цемента, мы делаем себе ремонт, потом имеем техногенные катастрофы и прочее. Мы проверяли горюче-смазочных материалов, при том, что на этом рынке 85% продукции импортируется, мы вскрыли схемы манипуляции – выдачи липовых документов. Проинформировали про это Службу Безопасности Украины, по итогу эти коррупционные схемы были просто перераспределены с участием новых игроков. Опять же рынок газа, который сейчас для всех болезненный вопрос, как оказалось, счетчики если и ставят, то они считают просто кубические метры, никто не говорит о том, что нужно учитывать энергетическую ценность газа", – сообщил Цильвик.

При этом эксперты аморфность потребителей объясняют все же безысходностью: человек бесправен в органах власти, бесправен перед бизнесом, бесправен в судебных инстанциях.

Бесконтрольность и безответственность

Почетный президент общественной организации "Всеукраинская ассоциация защиты прав потребителей "Потребительское доверие" Ирина Кравченко считает, что критическая ситуация на рынке продуктов питания в Украине обусловлена отсутствием регулярного мониторинга рынка и контролем качества продуктов.

"Когда мониторинг не проводится, соответственно, все, кто изготавливает продукты питания и те, кто их реализует, начинают их фальсифицировать. Наша ассоциация постоянно отбирает и мониторит продукты питания на рынке. А сегодня из закона о защите прав потребителей изымается норма, что этот закон распространяется на продукты питания. Но это нонсенс! Как можно безопасность пищевой продукции исключить из закона о защите прав потребителей? Мы что, перестали потреблять пищу? При этом контроль за безопасностью продуктов в Украине вот уже три года не проводится никем", – сказала Ирина Кравченко.

Согласно результатам мониторинга рынка молочной продукции, проведенным Всеукраинской ассоциацией защиты прав потребителей "Потребительское доверие", 70% сливочного масла в Украине – это подделка.

"Мы отбираем одновременно 42 образца, кстати, проинспектировать один образец стоит 1300 гривен. Скажите, у обычного потребителя есть средства, чтобы заплатить и проверить, что он покупает – масло или нет? И когда мы выходим, и говорим о том, что творится на рынке, и называем непосредственно предприятие, которое делает этот фальсификат, они подают на нас в суд. Например, мы нашли в детском молоке антибиотики, которые вообще запрещены в Украине. Левомицетин был обнаружен в кефире, в йогурте. Когда мы его нашли, протоколы в суде не были оспорены, а оспаривалось то, что мы неправильно отобрали. Но у общественности нет нормы, как проводить отбор, а когда мы делаем это по норме для государственной проверяющей организации, то они это по формальному признаку не признают. Суд признал производителей правыми, а детей продолжают травить. Антибиотик мы нашли в продукции двух из четырех отечественных производителей данной молочной продукции", – сообщила Кравченко.

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При этом она уточнила, что три последующие пробы не обнаружили левомицетина в детском молоке, однако это не означает. Что в нем отсутствует антибиотик.

"Есть группа – 180 антибиотиков, и узнать, какой они сейчас применяют, очень сложно. Но мы эту работу не прекратим", – пообещала Кравченко.

Ситуация стремительно ухудшается

Эксперты констатируют, что в условиях действия моратория на проведение проверок бизнеса, негативные тенденции по наполнению потребительского рынка некачественными и опасными товарами стремительно развиваются.

"Отсутствие контроля со стороны государства способствует развитию недобросовестной конкуренции, которая базируется именно на обмане потребителей путем реализации им продукции низкого качества.

К тому же наше законодательство выписано таким образом, что общественные объединения могут написать жалобу в Госпродпотребслужбу о нарушении прав потребителей, но за этим не последует никаких действий. Ведь закон о государственном контроле и надзоре разрешает проводить внеплановые проверки исключительно по обращению физического лица.

То есть, мы имеем комплекс факторов, которые уничтожают систему защиты прав потребителей в Украине", – заключил Школьник.