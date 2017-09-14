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14.09.201711:31
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    Аналитика и комментарии

    Корнейчук: почему украинцы - не европейцы

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    (обновлено: )380140
    Наше общество "сглотнуло" и повышение цены на газ в 10 раз, и увеличение в разы стоимости электрики и отопления, и грабительские цены на продукты питания, из-за чего напрашивается вопрос: мы рабы или нет, спрашивает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
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    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

    РИА Новости Украина

    Украинский народ любит оправдываться: мол, какой нам смысл протестовать против власти, ведь ничего не изменится, сообщает на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

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    Поэтому наше общество, продолжает он, "сглотнуло" и повышение цены на газ в 10 раз, и увеличение в разы стоимости электрики и отопления, и грабительские цены на продукты питания.

    "Сейчас "проглотит" медицинский и пенсионный геноцид. При этом мы считаем себя европейцами и кичимся, что мы не рабы", — пишет эксперт.

    Иной пример — как поступают уважающие себя европейцы: во вторник на улицы Франции вышли 400 тыс.человек, протестуя против трудовой реформы Макрона.

    "А у нас и пару тысяч не вышло против тарифов. Или против повышения пенсионного возраста. Так рабы мы или нет? И европейцы ли мы или покорные азиаты в вышиванках?" — задается вопросами Корнейчук.

    Напомним, французы вышли на улицы с портретами президента страны Эммануэля Макрона, они выкрикивали слоганы, в которых содержались призывы к правительству отказаться от реформы.

    "Мы рабочие, а не хулиганы, хулиганы — власти", "Улицы принадлежат нам", "Реформа труда — смерть профессии" — скандировали участники акции. На их решимость не повлияла даже нестабильная погода — к низкой для сентября температуре воздуха добавился дождь, который несколько раз проливался на идущих.

    Facebook Дмитрия Корнейчука
    Скриншот с сайта Facebook

    Манифестация, которая в целом прошла спокойно, не обошлась без ряда столкновений агрессивно настроенной молодежи с полицией. В сотрудников правоохранительных органов летели бутылки и камни, на это полицейские отвечали слезоточивым газом.

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    Манифестация во вторник стала первой в череде акций протеста, запланированных в связи с предложенной реформой. Ожидается, что следующее шествие состоится 21 сентября.

    Протестные акции прошли также в Марселе, Кане, Монпелье, Лионе, Тулузе, Бордо и многих других городах страны.

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