Почему растет тариф на воду? Опрос экспертов

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

"Киевводоканал" провел открытое обсуждение предложений по установлению на 2018 год новых тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения. Речь идет об увеличении стоимости услуг почти на три гривны: с нынешних 15,8 гривен до 18,5 гривен за кубометр.

Сейчас протокол обсуждения тарифов находится на рассмотрении Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг.

В "Киевводоканале" уверяют, что даты поднятия тарифов, так же, как и окончательного решения о подорожании холодной воды еще нет.

Подробнее о причинах повышения тарифов в эфире радиостанции Голос Столицы сообщила руководитель пресс-службы "Киевводоканала" Анна Слободянюк.

(текст публикуется на языке оригинала)

Дійсно у Києві готується чергове підвищення тарифу на холодну воду і водовідведення, чи це питання просто на стадії громадського обговорення?

— Насправді усі постачальники послуг, це стосується не лише води, а й електроенергії, зобов’язані щороку надавати до національного регулятора – комісії свої розрахунки складових тарифу прогнозовані, тобто тариф складається з багатьох складових. Це може бути і електроенергія, і зарплата, і паливно-мастильні матеріали, і реагенти. Всі ці складові протягом року так чи інакше дорожчають або дешевшають, і відповідно до регламентних процедур, до нормативних документів треба робити розрахунки, опубліковувати їх на офіційному ресурсі, і таким чином проводити обговорення із залученням громадськості і відповідних установ.

Протокол обговорення тарифів на холодне водопостачання і водовідведення для споживачів "Київводоканалу" перебуває на розгляді Національної комісії держрегулювання енергетики й комунальних послуг?

— Так. Ми відправили його практично відразу після доопрацювання, після підписання усіма учасниками, але цей протокол не передбачає якогось рішення щодо встановлення чи не встановлення нового тарифу. Цей протокол констатує, що відбулись громадські обговорення, яке було заздалегідь анонсовано. Тобто це не є якесь нововведення. Зараз всі водоканали України проходять через цю процедуру. Наприклад, в минулому місяці у нас відбувалось в такому ж форматі обговорення інвестиційної програми, проекту на наступний рік. Тобто це нормальна формальна процедура. Долучитись до цього могли всі, оголошення було розміщено на сайті, і кожен міг прийти і висловити свою позицію.

Facebook Анны Слободянюк Пресс-секретарь "Киевводоканала" Анна Слободянюк

З київською владою ці позиції узгоджувались?

— Представники київської влади були присутні на самому обговоренні, і це лише перший етап. Далі Нацкомісія розглядає наші пропозиції, враховує всі чинники, враховує всі зауваження і створює проект постанови щодо зміни чи підвищення тарифу. Цей проект постанови, знову ж таки, виноситься на обговорення із залученням київської влади.

Чому саме 18,50 гривень? Яким чином вираховувався саме цей тариф?

— Можна переглянути розширену презентацію. Там іде просто підвищення ціни, таких складових, як реагенти, паливно-мастильні матеріали, підвищення середньої заробітної плати, взагалі, я маю на увазі по місту Києву, тобто це не якась специфіка для водоканалу, електроенергія, і ми ж не виробляємо всі ці товари самостійно, тобто ми їх закуповуємо, я маю на увазі те, що стосується матеріалів для очистки води, очистки стоків. Якщо підвищується ціна на ці складові, то ми змушені це відобразити в розрахунках на тариф.

Востаннє холодна вода дорожчала у ще травні. На які потреби "Київводоканал" спрямував кошти від підвищення?

— Структура розподілення коштів досить складна. Можу єдине що сказати, що тарифи, починаючи з 2014 року, включає інвестиційну складову, і саме ця інвестиційна складова спрямовується на модернізацію об’єктів. В цьому році декілька насосних станцій було модернізовано, тому що саме застарілі насоси на насосних станціях споживають найбільше електроенергії, а електроенергія – це один із найбільших складових тарифу. Незабаром, я думаю, ми також проведемо презентацію найбільшої насосної станції каналізаційної "Оболонь". Тобто замінюються старі насоси ще радянського виробництва, коли про енергозбереження не йшлось, встановлюються нові економічні і з частотним регулюванням, і таким чином ця економія дозволяє, наприклад, в майбутньому компенсувати ріст електроенергії хоча б частково.

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Чи доцільне чергове підвищення тарифів на холодну воду, в ефірі "ГС" проаналізував колишній член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг Андрій Герус.

Андрей Герус/Facebook Андрей Герус. Архивное фото

Громадські обговорення щодо збільшення тарифів на холодну воду — це обов’язкова процедура перед зміною тарифів?

— Такі обговорення передбачені і, в принципі, "Київводоканал" мав би їх проводити. Дійсно, це передбачено законодавством, тому це мало б бути обов’язковою процедурою. Але в нас, на жаль, дуже часто закони не виконуються, тому я не знаю, будуть проводитись чи не будуть проводитись.

Нам рано чи пізно доведеться отримати збільшені платіжки?

— У нас тільки в травні цього року було підвищення тарифу на воду. Говорити вже знову про підвищення на воду в січні – це якось занадто швидко, тим більше, що підвищення планується десь на 17%.

У "Київводоканалі" пояснили: реагенти подорожчали, насоси замінили.

— Вони завжди отримують тарифні гроші для того, щоб виконувати певні роботи. Те, що вони замінили насоси – це не подвиг, а це те, що вони мали зробити, і за що вони отримали гроші, які були сплачені тарифами за воду. Тому це не є подвигом. Це їх робота. Якщо вони її не можуть робити, то тоді треба звільнятись. Прийдуть інші люди на їх місце. Те, що стосується подорожчання реагентів тощо, наскільки вони подорожчали за півроку? Гривня в нас не девальвувала, тому всі ці фактори, їх дуже легко можна розбити, тому що не всі є виправданими. Їм потрібно, перш за все, відзвітувати за ті тарифні кошти, які вони отримують додатково, за те, куди пішли підвищені гроші за тарифи, підвищені тарифи, а тоді говорити про наступне підвищення тарифів, тому що це все збільшення йому немає кінця-краю. Поки всі терплять, воно і відбувається.

Перед ким "Київводоканал" зобов’язаний звітувати? Пересічні громадяни, як можуть дізнатись, куди пішли їхні гроші?

— Я думаю, що вони повинні зробити такий звіт публічний, вказати, що вони закуповували, по яких цінах вони закуповували, де були завищені ціни. Вони повинні зробити такий звіт, його вивісити у себе на сайті, на сайті КМДА, але для того, щоб всі, хто хотів, могли з цим ознайомитись. Ця вся гра, їй немає кінця-краю. Завжди приходять, просять підвищення, через півроку знову просять підвищення. Якість послуг від того не міняються, а тарифи ростуть. З розумінням треба віднестись, тарифи, дійсно, мають зростати. Але це зростання тарифів передбачає певну відповідальність, відповідальність за іншу якість послуг, відповідальність за використання тарифних коштів, за ефективне використання тарифних коштів.

Як можна запитати водоканал, чому ці кошти не спрямували на відновлення?

— Я думаю, що тут питання до НКРЕКП, тому що це може бути одна із причин тільки, що у нас зношені мережі. Але комісія повинна контролювати, як ці кошти використовуються, куди вони використовуються, і як ці мережі ремонтуються. Друга ще є причина, чому зростає тариф на воду, тому що у водоканалу 35% собівартості – це електроенергія і, відповідно, якщо в нас зростають ціни на електрику, а вони зростають через введення цієї формули "Роттердам +" на вугілля, у нас відбулось стрімке здорожчання електроенергії, відповідно, потім водоканал ці ціни, вищі, електроенергії перекладає у вищі тарифи на воду. Тому є багато закладених причин, фундаментів зростання. Зокрема, некоректне тарифоутворення на електроенергію, яку також регулює та саме НКРЕКП, яку очолює Дмитро Вовк, і вона встановила цю формулу "Роттердам +". Питань є багато, але, я думаю, що цих питань вже настільки багато, і якщо в країні не буде нормального регулятора НКПЕКП, то порядку з цими тарифами і довіри до цих тарифів не буде. І тут вже є питання до президента, тому що президент призначає цю комісію. Вона не у вертикалі уряду, а у вертикалі президента ця тарифна комісія.

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Ранее и.о директора департамента ЖКХ КГГА Иван Пастухов в эфире "ГС" заявил, что киевские власти никак не могут повлиять на отключение горячей воды, но делают все возможное в пределах своих полномочий.

Напомним, генерирующие мощности на ТЭЦ частично находятся в собственности "Киевэнерго", что является одним из основных барьеров в проведении открытого конкурса, заявил в эфире "ГС" первый вице-президент "Клуба мэров" Александр Мазурчак.