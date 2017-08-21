Портнов: Банковая блокирует крупные расследования НАБУ

РИА Новости Украина

Глава НАБУ Артем Сытник вновь заявил, что все инициативы его ведомства и коллег из антикоррупционной прокуратуры блокируются в судах, отметил на своей странице в Facebook юрист, экс-замглавы администрации президента Андрей Портнов.

По его мнению, ответ на этот вопрос НАБУ должна найти прежде всего и у себя.

"Кажется, уже болеечем очевидно, что судебная вертикаль выстроена под Банковую и именно там находится источник блокирования самых крупных расследований НАБУ", — заявил Портнов.

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При этом инструменты, продолжил он, "которыми для установления контроля над судами уже три с половиной года оперирует президентский офис и лидеры коалиции были разными, но системными".

"Это и избирательная люстрация судей, когда многим судьям для её избежания нужно было заручаться поддержкой АП и коалиции, и выборочное уголовное преследование неугодных судей силами пропрезидентской ГПУ, и публичные заявления правоохранителей и министра юстиции о ликвидации ряда судов, в которых в этот момент как раз находились важные для них дела, и блокирование на несколько лет переназначения судей после первых пяти лет их работы, и формирование лояльными Президенту квотами членов Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия, и избирательное назначение судей на должности без всякой системности и правил по принципу лояльности или вообще непонятно по какому принципу, и непрозрачный перевод президентскими указами региональных судей в киевские суды для рассмотрения лишь одной категории дел — мер пресечения", — пишет Портнов.

Публикация Андрея Портнова в Facebook

Публикация Андрея Портнова в Facebook

Кроме того, по его словам, это и установление Президентом для себя трехлетнего переходного периода личных квот в органах, отвечающих за формирование судейского корпуса, и наделение себя правом ликвидировать апелляционные округа, что сделало зависимыми от его настроения сразу все апелляционные суды страны.

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"…И длинная процедура набора судей в Верховный суд, сделавшая на несколько лет лояльными к нему баллотировавшихся в ВСУ судей трёх ликвидируемых специализированных кассационных судов, и ожидание судьями новых, растянутых во времени предстоящих конкурсов в апелляционные суды, и их общее устрашение через давление правоохранительных органов и подконтрольных власти активистов и бандформирований, и созданная вокруг них провластными СМИ негативная информационная атмосфера, и десятки других приемов кнута и пряника", — перечислил юрист.

Весь этот коррупционный спрут, добавил Портнов, "больше трех лет действовал по простому механизму — либо ожидание судьями своего сохранения в должности и переназначения или увольнения и расправы, что сделало их системно зависимыми от президентской вертикали и инфраструктуры созданных ним органов. Поэтому, сопротивляются работе НАБУ и САП сегодня не суды, а президентская вертикаль".

"И каждая из перечисленных позиций — прямая компетенция НАБУ и САП. Поэтому, им нужно возложить и на себя долю отвественности за свое бездействие в этой области.Именно НАБУ и САП могли бы начать большое расследование деятельности этой организованной преступной группы, обстоятельств её создания, реальных целей и задач, намерений и умысла, определить, кто, когда и зачем задумал и реализовал такую формулу люстрации, переаттестации, избирательного увольнения и назначения судей, их выборочного уголовного преследования и подвешивания в абсолютную зависимость", — написал экс-замглавы администрации президента.

У НАБУ, подчеркнул он, "есть все инструменты и компетенция расследовать все, к чему в этой сфере прикоснулась коалиция и Президент".

"И если сейчас у НАБУ нет на это политической воли, то рано или поздно в этом органе появятся другие руководители, которые не будут жаловаться на суд, а сами ответят на все эти вопросы", — подытожил Портнов.