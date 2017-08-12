Шульмейстер: надбавка к зарплате чиновника - это укол от коррупции

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что главе "Укравтодора" Славомиру Новаку выплачивают надбавку к зарплате в размере 900%. И это лучший предохранитель коррупции — сказал Омелян, добавив, что министерство пошло по пути надбавок, поскольку не имеет других необходимых механизмов противостоять коррупционным рискам на должностях руководителей крупнейших предприятий.

При этом министр инфраструктуры не назвал зарплату главы "Укравтодора" Славомира Новака. Хотя осенью 2016 года Омелян говорил, что она составляет 10-12 тысяч гривен в месяц.

Стоит отметить, что экс-министр транспорта Польши возглавил Укравтодор почти год назад. Этому предшествовало скандальное увольнение Новака в Польше. В ноябре 2013 года он был вынужден уйти в отставку, после того как не задекларировал часы за 5,5 тысяч долларов.

Польские СМИ тогда писали, что Новак тесно сотрудничает с бизнесменами, которые зарабатывают на контрактах от государства. Этим делом также занималась польская прокуратура

Достоин ли главе Укравтодора высокой зарплаты, учитывая качество украинских дорог, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал директор аналитического центра "Украинский институт будущего" программы "Инфраструктура" Владимир Шульмейстер.

Надбавка в 900% к зарплате — это нормальная практика для чиновника такого уровня?

— Это, действительно, к сожалению, в данных условиях единственный вариант доплачивать официально до какого-то вменяемого уровня. Хотя, я думаю, эти 900% никак не помогают. То есть тут проблема не том, что 900%, потому что 900% от абсолютного практически нуля, если мы говорим про специалиста такого уровня, это все равно ничто. 900% — это ни о чем. А вот то, что у нас нет системы оплаты труда госслужащих и руководителей центральных органов исполнительной власти – вот это стыдно, и многие обещания руководителей страны это поменять пока ни к чему не привели.

Если оценивать то, сколько получает глава Укравтодора, и то, как эффективно работает это ведомство, то есть с качеством наших дорог, можно ли согласиться с такой платой Славомиру Новаку? Эффективность работы "Укравтодора" ощутимая?

— Мое субъективное мнение, что изменения, связанные с тем, что у нас сейчас ремонтируются дороги, связаны не с менеджерскими качествами управленца, а связано с тем, что просто пошло больше денег, в том числе, и на места. Сейчас значительно большие бюджеты образуются у местных органов власти, и они те деньги используют, в том числе, на дороги. Я не считаю, что это завоевание одного менеджера, потому что с Новаком никто не пришел, команда особо не поменялась. Поэтому нет, отвечая на ваш вопрос, нет.

Что может изменить один менеджер? На что он может влиять?

— Вы знаете, как только любой руководитель пришел на "Укрзализныцю", на "Укравтодор" и мы слышим, что возбуждены уголовные дела, какие-то начинаются процессы судебные над бывшими сотрудниками, текущими сотрудниками, что приходит новая кровь в компанию, что ломаются схемы, это мы сразу быстро услышим, что польется грязь на руководителя. Это да, это значит, что человек что-то начал делать. А так Новак пришел, я вообще ничего не слышу. Единственное, грязное белье его показали чуть-чуть из Польши, плюс он же исполняющий обязанности. У нас огромное количество руководителей и в министерствах, и в госкомпаниях, которые и.о., а это манипулируемые люди, которые ставятся без конкурса и на которых легко влиять, давить, и они будут делать то, что им скажут сверху, тот, кто их ставил, тот ими и руководит. Поэтому ситуация на Автодоре, на мой взгляд, как была плохая, так и есть. Очень сильно поможет децентрализация, то есть передача дорог, это пройдет с 1 января. 120 тысяч километров дорог перейдут на областной уровень, и там уже смогут дороги за местные деньги… плюс деньги направлены будут порядка 35%, по-моему, из дорожного фонда на эти дороги, то есть уйдут на уровень области. В Автодоре останется 50 тысяч километров дорог. Их всего 450 в Украине. Это в основном транспортные коридоры, дороги национального значения, международного значения.

Премьер неоднократно говорил, что увеличится финансирование на ремонт, строительство, дорожный фонд.

— Да, дорожный фонд будет с 1 января. Его будет недостаточно. Его будет хватать примерно на половину от того, что надо. Спасет ситуацию децентрализация. Сейчас области, где идут эксперименты с таможней, там собираются средства довольно неплохие на дороги, и эти средства не используются, плюс местные власти тоже направляют средства на ремонт дорог, то есть возникает осознанность у местных органов власти о том, что это необходимо делать.

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Как думаете, какая мотивация была у Славомира Новака принять приглашение возглавить Укравтодор с зарплатой в 10-12 тысяч гривен после зарплаты министра в Польше в 3 тысячи долларов? Различные надбавки и премиальные здесь сыграли роль?

— Этот вопрос я задаю себе с момента его назначения. Его мотивация для меня является такой большой загадкой и сюрпризом. Мне непонятна мотивация. Он шел за 12 тысяч гривен? Он шел работать бесплатно в другую страну? Трудно что-то придумать, что он шел спасать Украину, он отсюда уедет, и его никто не вспомнит через три года. Поэтому с мотивацией придумать что-то будет сложно.

Министр инфраструктуры Омелян также отметил, что лучше иметь нормального специалиста, чем вора.

— Опыт работы международных экспертов здесь, у нас показал, что он неудачен, к сожалению. К нам едут менеджеры, с которыми легко договорится, и те, кто сидят на потоках, с ними договариваются, и менеджеры, приезжающие, не борются с коррупцией вообще. Поэтому я считаю этот эксперимент неудачным. Нужно искать здесь наших, и я уверен, здесь молодежь, сейчас уже есть несколько программ образовательных, и туда нужно втягивать молодежь для того, чтобы готовились руководители министерств, автодоров и всего остального. Этим надо заниматься. К сожалению, тут короткого пути, наверное, нет. Тут будет путь подлиннее. И обязательно, большие зарплаты – это не панацея. Это необходимо, но недостаточное условие. Для того чтобы побороть коррупцию, нужно, чтобы правоохранительные органы не были частью коррупции. Вот это серьезный вопрос.

Что объединяет и что отличает Войцеха Бальчуна и Славомира Новака, кроме того, что министр инфраструктуры Омелян недолюбливал Бальчуна и всячески способствует Новаку?

— Это закулисные игры. Я думаю, здесь больше политики, чем экономики. У меня есть претензии к обоим, потому что со стратегией ни один, ни второй особо не справился. Особенно, который у "Укрзализныци" — Бальчун, он, на мой взгляд, слабый парень. Оба не борются с коррупцией, это я заявляю абсолютно ответственно, потому что общаясь с людьми в регионах и в Киеве, это абсолютно ответственно — ни один, ни второй ни борется и не боролся с коррупцией. Поэтому это личный выбор Омеляна, кто-то ему нравится, кто-то нет. У меня претензии к обоим.

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Ранее авиаэксперт Богдан Долинце в эфире "ГС" допустил, что после того, как на высшем политическом уровне прозвучало поручение возобновить переговоры с Ryanair, требования авиакомпании станут еще более специфичными.

Напомним, политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявлял, что на кону не кресло Бальчуна, а приватизация железной дороги.