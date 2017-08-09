Под подозрением у НАБУ. Огласите весь с список, пожалуйста

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Соломенский райсуд Киева арестовал всю недвижимость народного депутата от "Народного фронта" Максима Полякова, а также автомобиль BMW, денежные средства и часы, сообщил один из прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры информагентству "Украинские новости".

Накануне появилась еще одна информация, НАБУ подозревает нардепа от "Блока Петра Порошенко" Ивана Винника в незаконном декларировании доходов.

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Расследования по парламентариям прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы народный депутат от фракции РПЛ Юрий Чижмарь.



(текст публикуется на языке оригинала)



Про що ви подумали, коли почули про підозри НАБУ щодо Вінника? Facebook Олега Барны Барна: вопрос снятия неприкосновенности на руку депутатам

— Якщо відверто сказати, то я тільки сьогодні про це почув. Але що я можу сказати? В цілому, зрозуміло, що Поляков обрав для себе тактику захисту — напад. Ці заяви про те, що його там незаконно підслуховують НАБУ, хоча ми прекрасно усвідомлюємо, що засобами для підслуховування володіють на сьогоднішній день офіційно виключно СБУ, а НАБУ, якщо б воно таким володіло, то зрозуміло, оскільки вони фінансуються з держбюджету, то ці кошти мали б бути закладені до бюджету. Але такі гроші не закладалися. Тому тут для мене, скоріше всього, пан Поляков прийняв таке рішення нападати, напад це найкращий захист, і переходити в політичну площину, нібито переслідування. Приблизно таку ж позицію десь в якійсь мірі зайняв і сам Розенблат. Що стосується Івана Вінника, оскільки він сам мовчить…



Йдеться про те, що він, на думку слідчих, не задекларував моторний човен, гідроцикл, є питання з приводу майна, яке задекларувала його колишня дружина. Чи потрібно якісь дозволи на цьому етапі, аби проводити розслідування?

— В юридичному аспекті взагалі для того, щоб мобільний телефон Івана Вінника, як нардепа, так само як будь-якого громадянина України, прослуховувати, треба все ж таки мати кримінальну справу, по якій він проходить підозрюваним. Не можна прослуховувати свідка. А підозрюваним може бути нардеп лише після рішення ВРУ щодо згоди на притягнення до кримінальної відповідальності.

Тому тут є юридична колізія і взагалі прослуховування мобільних телефонів на сьогоднішній день це така виключна міра, бо ми прекрасно усвідомлюємо, що це в тому числі втручання в приватне життя особи. Якщо йдеться про не задекларування, то у мене питання: для чого прослуховувати мобільний телефон, якщо в принципі це документальна перевірка, яка показує про те, що у особи не задекларовано, і воно вказано в реєстрі, який є публічний, відкритий, в реєстрі є майно, яким він володіє і є на нього певні документи і є підтвердження, що саме належить Віннику.

Для чого прослуховувати мобільні телефони, я не усвідомлюю. Тут дійсно є питання. Тому що кожен слідчий захід повинен бути адекватний, скажімо, так як і проведення розслідування, і саме тому злочину, якому є. Тому дуже часто ми пам'ятаємо, що були порушені справи по одній особі, а в рішенні суду були вказані мобільні телефони на підставі подання правоохоронних органів інших осіб. І таким чином по одній кримінальній справі, де вказувався один підозрюваний, прослуховувався десяток, а то і двадцять людей. Це було і це задокументовані факти в практиці правоохоронних органів. Але якщо в даному випадку є інформація про те, що телефони і саме Івана Вінника подали до прослуховування, зрозуміло, що тут є не просто юридична колізія, а є порушення і грубе порушення прав людини, незалежно від того, був він нардепом чи ні. Тому що навіть якби це не був нардеп, то питання, для чого прослуховувати мобільні телефони там, де доказ або правопорушення доказується в документарній формі?



Яка перспектива саме цієї справи?

— На жаль, у нас ГПУ зайняла принцип замість того, щоб шукати незаконне збагачення, хабарі… Тобто у нас же питання в чому? Корупція полягає в хабарях, незаконному збагаченні. Вони спрощують процедуру і говорять про неоподаткування. Неоподаткування означає, що до вироку суду, навіть якщо буде доведено, що людина дійсно заплатила податок, дійсно скрила від оподаткування певну суму доходу чи майно, вона може в будь-який момент оплатити пред'явлену суму несплачених податків, відповідно кримінальна справа одночасно закривається і особа не є підсудною. Тому в даному випадку, коли ми говоримо про публічних осіб, мене особисто, як нардепа, я так само думаю і суспільство, цікавлять не ті статки, які є офіційними, але вони можливо не задекларовані, тому що тут питання звідки у публічної особи, людини, яка займається політичною діяльністю, незадекларований дохід.

Що це за дохід? Чи він з порушенням законодавства займався бізнесом, що є грубим порушенням? Чи він дійсно брав хабарі, бо звідки ті кошти взялися? Тому тут от важливе питання.

І коли генпрокурор переводить питання в оподаткування, він просто спрощує саму процедуру і, напевно, це є такий собі режим статистичної звітності, щоб показати кількість порушених справ, а, можливо навіть, і погашених коштів. Ми пам'ятаємо, генпрокурор, основним його питанням було під час виступу в ВРУ про те, не скільки людей — в тому числі публічних осіб — притягнуто за порушення до кримінальної відповідальності, а скільки коштів було сплачено до бюджету. Такий собі рекет, розумієте?



Своим мнением относительно расследований поделился в эфире «ГС» внефракционный народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности Виталий Куприй.



Щодо незаконного декларування статків Івана Вінника, що ви думаєте з цього приводу?

— Я хотів би почати, що я не відношусь до товаришів Івана Вінника, коли ми потрапляємо з ним в ефір, ми гостро дискутуємо, у нас різні точки зору на багато питань, але в цій ситуації, чесно кажучи, оцінюючи дії НАБУ, я кажу, що я рази чотири до них звертався з аналогічних питань щодо державних чиновників високого рівня, щодо правоохоронців, вони відмовлялись не те, що відкривати кримінальні провадження, відмовлялись взагалі розслідувати будь-що. Я знаю зі ЗМІ, що він там якісь водні транспортні засоби не задекларував або його дружина, такі, невеликі.

Я вам скажу, що є питання у нас до людей, які сотні мільйонів готівкою декларували і не зрозуміло, є вони, нема їх і що це за схеми декларування, можливо, легалізувати розкрадання і тут ці факти не розслідуються стосовно інших людей. Я думаю, що тут є якийсь підтекст, вибіркове правосуддя однозначно. Якщо вони прийдуть до генпрокурора і генпрокурор прийде до ВР для зняття депутатської недоторканності за те, що хтось, ще невідомо, з умислом або без умислу, не задекларував водний гідроцикл чи щось, це буде досить смішно, але може і сумно виглядати. Це означає, що більше немає чим зайнятись.



В ЗМІ пишуть, що він знає замовника і називає Ігоря Кононенка, також Вінник зауважує, що НАБУ – не самостійний орган і ніби виконує замовлення…

— Те, що НАБУ не конституційний орган, те, що призначення самого Ситника пройшло в незаконний спосіб, я про це кажу з самого 2015-го року, з весни, це однозначно. А якщо Ситник залежний від президента, то всі забаганки президента і його друзів вони виконують.



Чим Вінник насолив?

— Це ви хочете у мене з’ясувати, чому виник конфлікт з Кононенком? Це не до мене запитання, я думаю, що це краще Вінника самого запитати. Я просто кажу, як працює НАБУ. Вони однозначно працюють вибірково, вони неякісно, неефективно. Розенблат, Поляков, якщо ви будете запитувати, взагалі незаконно, їх садити вже давно пора, цих НАБУшників, які вели ті дії. Я не погрожую, я не кажу, що злочинець, не злочинець, але сам процес, як ведеться, я думаю, що в будь-якій цивілізованій країні уже б давно керівника не було на посаді, я маю на увазі Артема Ситника.



Поляков погрожує зверненням до Генпрокуратури. Може бути розвиток щодо діяльності НАБУ після цього? РИА Новости Украина Евгений Котенко Охрименко: коррупция в Украине - явление неистребимое

— Я не знаю фактаж або доказову базу, яку має Поляков, але він таку досить серйозну гучну заяву зробив про те, що НАБУ вчиняє негласні слідчі дії та прослуховує певних чиновників і нардепів, будь-кого. Але за законодавством діючим і КПК будь-які такі дії мають отримати ухвалу, рішення суду, слідчого судді з цього питання і єдина організація, якій дозволено це робити – це спецпідрозділ СБУ, і якщо НАБУ все-таки ігнорує це все і порушує законодавство, то це називається злочин, стаття 365 Кримінального кодексу – перевищення повноважень. За це ж треба садити в тюрму. Я, чесно кажучи, підтримую, що коли треба ловити злочинців, треба більше повноважень, але не може орган, який бореться з корупцією, у корумпований, незаконний спосіб це робити. Це дискредитує цю систему боротьби з корупцією. Я думаю, що треба суспільству це знати.



Чи є перспектива цієї справи?

— Я не знаю, яка доказова база. Коли мене прослуховували, наприклад, СБУ незаконно, це коли в 2012 році не хотіли режим Януковича, щоб я обраний був до ВР, мої люди, які допомагали мені, громадські активісти знайшли ці автомобілі, ці мікроавтобуси їздили за мною, де був мій мобільний телефон. Їх зупинили, відкрили, побачили там апаратуру всю, сфотографували, зафіксували. Це доказ, я до прокурора навіть звертався з цього приводу. А як пан Поляков має докази, що НАБУ проводить такі дії, я не знаю, я б ніколи, наприклад, не заявив, якби я б не мав доказів. Почекаємо.



З початку нової сесії очікувалося нове подання Генпрокурора з приводу Розенблата і Полякова, аби нардепи дали дозвіл на їхнє затримання і арешт. Чи будете ви за це голосувати? РИА Новости Украина Евгений Котенко "Снять неприкосновенность!". Протестующие жгут файеры под Радой

— Я хотів би запитати – це стосується того, що не надівати браслет, невиконання рішення суду? Номер один питання, яке стоїть. Коли розглядалось подання про зняття недоторканності з Розенблата і Поляков, як одна справа це йде, то були продемонстровані фільми генпрокурором. Якби я був генпрокурором, я б не наважився навіть прийти з цим записом в комітет ВР, тому що це явка з повинною про злочин. Стаття 482 КПК передбачає, що без згоди ВР жодних негласних слідчих дій або розшукових заходів не може бути, а ці записи – він підтверджує, що порушив закон і не те, що винен, не винен, але коли прокуратура, якщо навіть наважиться потрапити до суду з цим доказом, він обов’язково буде визнаний недопустимим і це означає справа розвалиться і це дискредитує саму правоохоронну систему України. Це перше питання і це, до речі, адвокати вже заявили, вони будуть цю позицію приймати.

А що стосується Полякова і браслета, я б сказав свою позицію. Якби проти мене, скажімо, не посилаючись на цю конкретну справу, наприклад, я знаю, що проти мене сфальшувала прокуратура як проти опозиційного політика справу і добилась через такі незаконні дії рішення суду про браслет, я б теж не одягав би браслет, чесно вам кажу. Це не те що приниження, це порушення права депутата і обов’язків депутата, передбачених законом про статус нардепа працювати, наприклад, з виборцями в окрузі.

Це обмеження прав пересування, тому що ВР не давала згоду ні на затримання, ні на арешт, а такі запитання у слідчого можна поїхати до виборців, не можна – це є нищення парламентаризму. Я думаю, в цій ситуації воно невідомо, чим закінчиться, і багато людей не будуть голосувати за те, щоб арештовувати саме через цей випадок.

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Навіщо арештовувати? Передавайте справу до суду, скільки можна? Два місяці дається за законодавством, давайте розглядати вже. Мене це завжди лякає, коли тягнуть. Новінському досі підозру не пред’явили. Тягне, тягне прокуратура. З’являється таке враження, що це аби голосували, як треба, був кишеньковий парламент і були вбити останні паростки, коли критика президента звучить.

Напомним, Ярослав Макитра в эфире «ГС» заявил, что сокращение количества комитетов ВР не сделает ее работу более качественной, а наоборот,

создаст дополнительные проблемы.

Ранее политический эксперт Андрей Золотарев в эфире «ГС» выразил мнение, что отказ голосовать в Раде — это выражение политической позиции. Гораздо хуже, когда депутаты голосуют за других.