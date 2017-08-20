Глава НАБУ: украинские суды саботируют антикоррупционные дела

КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что украинские суды полностью саботируют дела Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Полный саботаж со стороны судебных органов. Это действительно огромная проблема. Дела месяцами просто не слушаются в суде", — сказал он "Радио Свобода".

По его словам, из восьми десятков дел, которые НАБУ и САП направили в суд, рассмотрение каждого четвертого до сих пор не начато.

Сытник также сообщил, что есть лишь единичные приговоры, большинство которых касаются второстепенных участников коррупционных схем.

"Единственный выход из этого всего, что нами уже тысячу раз сказано, — это создание антикоррупционного суда, который будет это все слушать", — добавил Сытник.

Ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) ведут почти 400 уголовных производств, из которых более 100 касаются коррупции на государственных предприятиях.