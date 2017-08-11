Эксперты анализируют деятельность НАБУ и отчет Сытника

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Директор НАБУ Артем Сытник на пресс-конференции, посвященной результатам деятельности Бюро за первое полугодие 2017 года, сообщил, что за шесть месяцев детективы НАБУ предотвратили хищение около 900 миллионов гривен.

Сытник добавил, что 78 уголовных производств, которые расследовали детективы НАБУ, передали в суд. По этим делам уже есть 16 обвинительных приговоров и возмещено 136 миллионов убытков. Однако суды тормозят резонансные дела.

Также директор НАБУ заявил о необходимости создания антикоррупционных судов.

Можно ли считать деятельность НАБУ эффективной, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировала народный депутат от фракции БПП, представитель парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия Наталия Новак.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як ви оцінюєте діяльність НАБУ?

— Треба сказати, що будь-яка справа вважається доведеною до кінця, коли ми отримали вирок суду. Стосовно тих справ, які розслідує НАБУ, ми поки що не бачимо вироків суду. Але я повинна сказати, що все ж таки сьогодні НАБУ лишається, можливо, чи не однією з не скомпрометованих структур в сфері правоохоронної діяльності і в сфері боротьби з корупцією. Розслідується багато справ, але справа в тому, що НАБУ тісно пов’язана з САП, а антикорупційний прокурор все одно при певній самостійності все ж таки є підлеглим генпрокурору, і далі, коли справа йде в суд, безумовно, НАБУ також залежить і від суддів. Не дивлячись на те, що сьогодні у нас начебто іде реформування судів, насправді цього не відбувається. Суди, які були, такі і лишились, і коли справа попадає до суду, дуже багато в чому суд, наприклад, відмовляє, як прокуратурі, так і НАБУ. Коли треба, наприклад, заарештувати якісь документи, зробити якийсь обшук, ще щось, дуже часто суди дають відмову, і в таких умовах дуже важко працювати НАБУ.

Крім того, якщо ми кажемо про, скажімо, суди, то, наприклад, ми кажемо про антикорупційний суд, тобто якщо немає надії на інші суди, то лишається така надія, ось ми створимо антикорупційний суд, можливо, цей суд не буде ручним, а буде нормальним, який буде, дійсно, справедливі вироки виносити. Можна, звичайно, сподіватись, але будь-який суд складається з суддів, які обираються і факт в тому, що яка буде система обрання і призначення суддів антикорупційного суду, тому що в кінцевому результаті все залежить все ж таки від людини, її моральних якостей. Якби у нас була нормальна прокуратура, де працювали б чесні, незалежні прокурори, то, можливо, не треба було б створювати і НАБУ і всіх інші органи можуть мати тенденцію і також ставати таким самим корумпованим.

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Але все ж таки треба сказати, що, на жаль, сьогодні саме НАБУ чи не єдиний орган, в який поки що люди вірять, люди звертаються, але він веде справи тільки щодо найвищих високопосадовців. Всі інші громадяни України повинні зіштовхуватись зі звичайними судами, звичайною поліцією і звичайними прокурорами. Тому надія є на те, що ми будемо йти кроками і долати високопосадову корупцію, але, на жаль, дуже повільно ми рухаємось.

На думку Ситника, саме осінь стане вирішальною для парламенту в ухваленні всього законодавства, необхідного для того, аби антикорупційний суд запрацював. Як ви оцінюєте шанси, що цей закон може бути ухвалений і що потрібно для того, щоб був сформований суд?

— У нас все починає рухатись, коли у нас Захід починає робити якісь заяви. Вже зроблені певні заяви про те, що, дійсно, брали на себе зобов’язання створити антикорупційний суд, а ми його не створили. Але починаються ігри. Не всі зацікавлені створити такий антикорупційний суд, тому що хочеться мати ручний суд, на який будуть мати вплив і, звичайно, високопосадовці бояться створення такого суду незалежного, де неможливо буде, як кажуть, "порєшати" певні питання на свою користь. Тому я не думаю, що це буде просте питання. Тому осінь покаже, але, я не думаю, що це питання буде легким і дуже легко пройде через ВР.

Які політичні сили найменш зацікавлені в ухваленні цього закону?

— Я думаю, що це обидві фракції коаліції і фракції, які були при владі колись, тому що по ним також порушують певні справи і проводять розслідування, то, я думаю, представників всіх фракцій, які так чи інакше пов’язані із владою або з незаконними статками, вони, звичайно, проти антикорупційного суду. Як на мій погляд, таких людей сьогодні більше у ВР, ніж тих, які, дійсно, налаштовані на створення такого суду.

Своєю думкою щодо ефективності НАБУ в ефірі "ГС" поділився народний депутат від фракції "Народного фронту", представник комітету з питань правової політики та правосуддя Ігор Лапін.

Як би ви оцінили діяльність НАБУ за перші півроку?

— Дуже гарні цифри прозвучали, тільки було б добре, якби вони звучали у порівнянні. Тобто, повернуто державі, там 136 мільйонів. А отримано від держави і донорів, яку суму? Оце питання, яке завжди дає критерії оцінки. Чи цей орган самоокупаємий, чи ні? Це одна сторона медалі. Але є й інша, яка набагато важливіше на сьогодні за гроші. Знаєте, ВРУ якраз, як я кажу, породила безпрецедентні антикорупційні органи. І на щастя, НАБУ асоціюється з такими фразами, що «не порішаєш». Тому у нас різні правоохоронні органи і так далі, за ними тягнеться ще шлейф, що можна щось порішати, чи відрегулювати, десь через прокуратуру поламати, чи через суд вирішити і т.д. НАБУ всі справи, як правило, прокуратура підтримує, нікуди не дінеться, тому що це їхнє дітище, це їхня робота. Але і суди не сильно вольготно себе почувають і не йдуть на угоду з совістю заради грошей. Єдине, що питання, що дійсно не вистачає для суспільства поняття антикорупційний суд, або як мінімум хоча б на даний момент, на перехідний період можливо якийсь, якщо ми не можемо швидко створити, то палата має бути.

Ситник сподівається, що на осінь таке питання буде в ВРУ. Ви як думаєте?

— Ми можемо сподіватися і на осінь, а можемо сподіватися і на кінець літа, але давайте виходити з реалій. Наприклад, ми хочемо створити антикорупційний суд. І як то ми на осінь його створимо? І як то ми на осінь наберемо фахівців? Чесних, добросовісних і т.д.? А виходячи з досвіду формування Верховного суду і зауважень громадськості щодо окремих персонажів, щодо їх доброчесності і так далі, то з кого ми будемо його створювати? Тому питання дискусійне, треба виходити з реалій. Але знову ж таки наголошую, що ми не встигнемо так швидко створити, набрати, підготувати довірених суддів, фахівців, саме в галузі боротьби з корупцією.

Питання аудитора НАБУ може теж восени вирішитися?

— Питання аудитора НАБУ — дуже серйозне питання. Звичайно, хочеться мати аудитора, який буде незаангажований, як я кажу, "нічийний". Тоді він може бути об'єктивний. Але якщо його будуть лобіювати ті чи інші сторони, то він вже не зможе вважатися об'єктивним по відношенню до своїх лобістів. Тому цей процес дуже важкий такий. Пропонувалися різні кандидатури, і Сторч, і Браун, це перші ці перипетії, потім інші кандидатури. Не проходять. Тобто потрібно консолідувати суспільство навколо когось. Але кожен боїться бути в ролі цього консолідатора. Якщо це буде робити, наприклад, президент, то скажуть: а, це його людина! Якщо це буде робити якась там група парламентарів, чи політична сила, то скажуть: а, це їхня людина! І тут досить складний процес.

Просто мусить бути альтернатива, мусить бути великий список, нехай цей список буде божевільно великий, з усіх порядних людей, які ми назбираємо, тоді не буде прив'язки до якоїсь одної людини. Бо коли йде прив'язка до прізвища, а це саме гірше, коли у нас закони міняються під якісь прізвища, це не добре в державі. Тому що сьогодні хороша людина прийшла, а завтра що, коли у нас закон вже змінений під якесь прізвище, а хто завтра прийде, ми ж не можемо знати.

Ранее член совета Национального банка Украины Василий Фурман в эфире "ГС" подчеркнул, что действия НАБУ по борьбе с коррупцией в стране позитивно влияют на развитие экономики.

Напомним, народные депутаты Виталий Куприй и Виктория Пташник прокомментировали свои позиции по голосованию за кандидатов на должность независимого аудитора НАБУ.