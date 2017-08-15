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    Политика

    Генпрокуратура открыла дело о вмешательстве НАБУ в выборы президента США

    (обновлено: )16710
    В ответе Генпрокуратуры говорится, что "по фактам разглашения данных предварительного расследования, изложенных в Вашем обращении, Генпрокуратурой 1 августа начато уголовное производство №42017000000002470 по ч.2 ст. 387 Уголовного кодекса Украины".
    Флаги Украины и США
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении должностных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины по факту вмешательства в выборы президента США на основании заявления народного депутата Андрея Деркача. Об этом Деркач сообщил в своем аккаунте в Facebook.

    В качестве подтверждения депутат опубликовал копию своего заявления на имя генпрокурора Юрия Луценко от 24 июля 2017 года и ответ ГПУ на него от 4 августа.

    Скриншот сообщения

    Флаг Украины и Соединенных Штатов Америки
    Facebook Петра Порошенко
    Вмешательство Украины в выборы в США: должно быть смешно, но пока грустно
    В ответе Генпрокуратуры отмечается, что "по фактам разглашения данных предварительного расследования, изложенных в Вашем обращении, Генпрокуратурой 1 августа начато уголовное производство №42017000000002470 по ч.2 ст. 387 Уголовного кодекса Украины".

    "Я считаю, что своими необдуманными действиями НАБУ причинило серьезный ущерб украинско-американским отношениям. Украина оказалась в глазах США как ненадежный партнер", — считает Деркач.

    По его словам, такое деструктивное влияние на украинско-американские отношения может в дальнейшем сказаться на национальной безопасности Украины. Деркач напомнил, что в США планировали выделить 570 миллионов долларов в 2018 году в качестве помощи Украине, однако в новом проекте бюджета объем помощи был сокращен на 69% — до 177 миллионов.

    Напомним, ранее влиятельное американское издание Politico опубликовало статью, в которой утверждалось, что украинские чиновники вмешивались в выборы США и пытались дискредитировать тогдашнего кандидата в президенты Дональда Трампа и его советников.

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