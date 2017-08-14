Бич времени - взрывы бытового газа

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Четыре человека пострадали в результате взрыва бытового газа в одной из двухэтажек города Ирпень под Киевом. Двое пострадавших находятся в больнице с сильными ожогами. Еще двоим оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Взрыв прогремел минувшей ночью. В трех квартирах вылетели окна и двери. Разрушений несущих конструкций 16-ти квартирного жилого дома нет, но на всякий случай всех жильцов эвакуировали, а свет и газ в двухэтажном доме отключили. На месте работают спасатели, эксперты и следователи.

Как обезопасить себя от подобных инцидентов и кто понесет ответственность за взрывы бытового газа, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Как правило, по чьей вине происходят взрывы газа в жилых домах?

— Это неоднозначный вопрос, потому что, в принципе, ответственность лежит на обеих сторонах процесса, как на потребителях, так и на поставщиках газа. То есть поставщики газа со своей стороны, то есть распределительная организация то, что сейчас у нас называется облгазом, они должны выполнять ряд требований и нормативов, которые предусмотрены положением 1997 года, принятым еще компанией "Укргаз", еще до того, как был создан "Нафтогаз". Там прописан весь алгоритм. То есть есть четкая пошаговая инструкция, каким образом должна проводится проверка внутридомовых сетей, приборов газовых, которые расположены, дымоходов и вентиляции. Потому что это немаловажный вопрос, который может приводить к трагическим ситуациям, чрезвычайным ситуациям, которые мы обсуждаем сейчас. В Ирпене речь идет о том, что проверка квартир, где установлены плиты, должна проводиться не реже, чем раз в три года, а если установлено другое оборудование помимо газовой плиты, имеется в виду нагревательная колонка либо нагревательный котел, отопительный котел, то такие проверки должны проводиться не реже одного раза в год.

zora-irpin.info На месте взрыва в Ирпене в жилом доме

Причем проверка не только самого оборудования, а должно проверяться все — состояние труб, особенно между этажами, где у нас находится перекрытие на предмет коррозии, на предмет возможной утечки. Это должно производиться под давлением и проверки труб. Это должно производиться все в присутствии абонента, который зарегистрирован в газовой конторе. Тогда мы можем не общаться по поводу вот таких ситуаций, которые последнее время мы довольно часто обсуждаем. К сожалению, последние годы это все носит формальный характер, если вообще имеет место. Потому что на своей памяти я не припомню, когда я видел представителя газовой конторы, который пришел бы с проверкой состояния инфраструктуры либо размещения газовых приборов. То есть это все носит формальный характер, хотя газконтора должна составлять ежегодные графики, ежегодные планы проверок и соответствующим образом это должно фиксироваться, должно согласовываться с ЖЭКом, так как это было принято. Я сейчас крамольную мысль выскажу — как это было принято в СССР. Потому что вот это положение как раз базируется на инструкциях, положениях, ГОСТ, как раз конца 1980-х, начала 1990-х годов.

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Нужно их пересматривать?

— Нет, я боюсь, что просто к ним вернуться. Потому что у нас процесс декоммунизации очень сильно далеко зашел. По сути, произошел демонтаж системы контроля за обеспечением газовой безопасности.

Взамен ничего не придумали?

— Не надо ничего придумывать. Велосипед изобретен. Все придумано до нас. Достаточно просто выполнять те инструкции и положения. Вопрос в исполнительской дисциплине и в контроле за происходящим. Вот мы говорим о том, что этого не происходит, потому что с середины 1980-х ничего не поменялось и система газоснабжения, которая была прописана и построена в свое время в домах, таковой и осталось. Ничего нового не добавилось. Вопрос в том, насколько выполняются требования этих инструкций и положений.

Как в Украине с количеством домов, которые используют газ? Их меньше остается?

— А что вы собрались делать с оставшимся в наследство от тоталитарного СССР жилищным фондом? У нас 70% жилищного фонда — это дома, которые были построены при СССР и никто их не отменял. Вопрос состоит в другом, что никакие правила во внимание не принимаются. То есть речь идет и о перепланировках и об установках дополнительного газового оборудования, которое не предусмотрено технической документацией. Вот в результате мы имеем эти ситуации. Я же не случайно сделал акцент. Если у вас нарушена система вентиляции отведения газов и работы газовых приборов, то это может привести, в том числе, и к накоплению газа в квартире и последующему его взрыву. Просто для понимания концентрация метана в воздухе, который создает взрывоопасную газовоздушную смесь составляет всего 4%. Для того, чтобы произошел хлопок, не надо, как в американском кино, открывать все конфорки и ждать, когда рванет. Все произойдет очень быстро. Вы не успеете глазом моргнуть.

Как можно предотвратить газовые взрывы? Что может их спровоцировать?

— Установление газовых котлов. Наши сети не рассчитаны, сети низкого давления. Мы говорим о многоквартирных домах. Если в многоквартирных домах установить газовый котел, рано или поздно это приведет к перепаду давления и в конечном итоге в одной из квартир может произойти такая вспышка, которая приведет к очень неприятным и трагическим последствиям. А это вопрос состояния самой инфраструктуры. Почему я сразу в начале нашего разговора сказал, что ответственность лежит и на потребителях, в том числе, если вы понимаете, что газконторе наплевать, то вам не должно быть наплевать самим на себя.

Тогда нужно начинать теребить газконору. Кстати, в этом положении сказано, что, в том числе, и население может обращаться с вопросами, то есть с заявками относительно и проверок технического обслуживания и в случае возникновения каких-то проблем, если вы почувствовали запах газа или еще что-то. Поэтому нужно просто не стесняться и давать такие заявки облгазам о том, чтобы они приходили хотя бы раз в три года и проверяли состояние сетей, в первую очередь, и вашего газового оборудования. Поскольку мы уже с вами большинство, 90% населения живем в состоянии спасения утопающих — дело рук самих утопающих. И в газовом секторе точно также, поэтому надо просто не стесняться, набирать телефон облгаза или горгаза и делать заявку на проверку оборудования, на проверку сетей для того, чтобы как раз избежать возникновения подобного рода чрезвычайных ситуаций. Надеяться на то, что газовая контора самостоятельно инициативно придет и вам что-то проверит, я боюсь, что в нынешней ситуации сегодняшней Украины, к сожалению, не приходится.

Ранее главный инженер ОАО "Киевгаз" Андрей Лях в эфире Голоса Столицы заявил, что окончательной версии взрыва дома в Киеве пока нет, а из-за заполитизированности газовой темы очень удобно назвать причиной взрыв газа.