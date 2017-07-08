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    Гройсман прокомментировал взрыв газа в жилом доме в Киеве

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    Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме (4)

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    Согласно информации, на месте происшествия работают подразделения госслужбы по ЧС и МВД, которые делают все необходимое, чтобы максимально быстро установить, есть ли еще пострадавшие и оказать всем необходимую помощь.
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    facebook.com/golsvkiev

    КИЕВ, 8 июл – РИА Новости Украина. Как заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, власти делают все возможное для того, чтобы помочь пострадавшим при взрыве газа в жилом доме в Киеве. Об этом премьер сообщил на своей странице в Facebook.

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    "На месте работают подразделения госслужбы по ЧС и МВД, которые делают все необходимое, чтобы максимально быстро установить, есть ли еще пострадавшие и оказать всем необходимую помощь. Я постоянно получаю информацию от министра внутренних дел Aрсена Авакова и руководителя госслужбы по ЧС Николая Чечеткина. Со стороны государства делаем все возможное, чтобы помочь тем, кто пострадал в результате взрыва", — написал премьер.

    Напомним, в субботу днем, по предварительным данным, произошел взрыв газа в трехэтажном доме в Голосеевском районе Киева, обрушилось межэтажное перекрытие. Полиция сообщала, что в результате взрыва погибла женщина, еще шесть человек травмированы, возбуждено уголовное дело, на месте работают спасатели и полиция. По данным правоохранителей, всего в доме зарегистрированы 64 жителя, вопрос возможного отселения будут решать местные киевские власти.

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