Взрыв газа в Киеве: спасатели ищут еще одного человека

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. На месте взрыва в трехэтажном доме в Киеве ищут еще одного человека. Об этом сообщается на сайте киевской городской госадминистрации со ссылкой на первого замглавы городской администрации Геннадия Плиса.

Как сообщается, власти города обещают обеспечить временным жильем всех пострадавших.

"Как сообщил первый заместитель председателя киевской администрации, семь человек обратились за помощью, трое из них госпитализированы. К сожалению, погибшая женщина 44-х лет, двое детей которой остались сиротами. Сейчас продолжаются поиски еще одного человека", — говорится в сообщении.

Как отметил Плис, все службы мобилизованы для работы на месте происшествия. "Все, кому необходимо временное жилье, будут обеспечены им через киевскую администрацию", – подчеркнул Плис.

По его данным, сейчас речь идет о 15 квартирах, в которых проживает 70 человек.

Напомним, в субботу днем, по предварительным данным, произошел взрыв газа в трехэтажном доме в Голосеевском районе Киева, обрушилось межэтажное перекрытие. Полиция сообщала, что в результате взрыва погибла женщина, еще шесть человек травмированы, возбуждено уголовное дело, на месте работают спасатели и полиция. По данным правоохранителей, всего в доме зарегистрированы 64 жителя, вопрос возможного отселения будут решать местные киевские власти.